Luego de la temporada de premios del cine, es el turno de las galas de la industria musical. Los iHeartRadio Music Awards, uno de los más populares del mundo del pop, se realizaron en Los Ángeles, California, y reunieron a artistas como Camila Cabello, Halsey, Bon Jovi, entre otros.

A diferencia de la sobriedad y elegancia de los premios de la cinematografía como el Oscar y los Globos de Oro, en la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards destacaron los looks arriestados con mucha brillantina y escotes.

En la galería de imágenes que acompaña esta nota hacemos un repaso de los looks de las celebridades.

Los iHeartRadio Music Awards, organizados por la cadena radial del mismo nombre, concluyeron con los trinfos de Camila Cabello, Cardi B y los coreanos de BTS.

Estos fueron los resultados en las categorías centrales:

CANCIÓN DEL AÑO

"Despacito" - Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber

"Shape Of You" - Ed Sheeran - GANADOR

"Something Just Like This" - The Chainsmokers and Coldplay

"That's What I Like" - Bruno Mars

"Wild Thoughts" - DJ Khaled featuring Rihanna and Bryson Tiller

ARTISTA FEMENINA DEL AÑO

Alessia Cara

Halsey

P!nk

Rihanna

Taylor Swift - GANADOR

ARTISTA MASCULINO DEL AÑO

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran - GANADOR

Shawn MendesThe Weeknd

MEJOR ARTISTA NUEVO

Cardi B - GANADOR

Niall Horan

Luke Combs

Christian Nodal

Judah & the Lion

Ozuna

Khalid