Aretha Franklin murió a los 76 años: el día que cantó en el funeral de Martin Luther King

Aretha Franklin, fallecida hoy jueves a los 76 años de edad, fue también una gran activista de los derechos civiles desde muy temprana edad.

La desaparecida "reina del soul" y ganadora de 17 premios Grammy pasó su carrera artística apoyando la lucha a favor de los afroamericanos, y fue muy cercana al fallecido luchador social Martin Luther King Jr.

La cantante conoció a Martin Luther King Jr., quien era muy amigo de su padre, pastor de una iglesia, y tuvo la oportunidad de recorrer el sur con él cuando tenía solo 16 años.

Cuando falleció en 1968, fue Aretha Franklin quien cantó en el funeral. La interpretación de "Precious Lord" es uno de los momentos más recordados de la cantante, pues demuestra su admiración por el activista.

SE APAGÓ SU VOZ

Aretha Franklin, la "reina del soul" falleció a causa de un cáncer pancreático, dijo su representante, Gwendolyn Quinn.



Entre sus inolvidables clásicos se encuentran "Think", "I Say a Little Prayer" y su emblemático "Respect".