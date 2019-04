Dolores desde el más allá: The Cranberries estrena "In The End", su último álbum | VIDEOS

"Ain't it strange/ When everything you wanted/ Was nothing that you wanted/ In the end" ("No es extraño/ cuando todo lo que quisiste/ no era nada de lo que querías/ en el final"). Así comienza "In the End", el más reciente corte que The Cranberries ha lanzado antes del estreno mundial del que será el disco final del grupo -llamado del mismo modo-, previsto para este viernes 26. "Líricamente, se explica por sí misma. Desprende hermoso sentimiento y es una maravillosa canción", ha dicho sobre el tema Noel Hogan, guitarrista de la banda. Precisamente fue él quien, al lado de Dolores como era usual, empezó a componer los temas que formarían parte de este disco durante la gira de su anterior trabajo, "Something Else", los primeros meses del 2017. Por aquellos días, una hernia discal padecida por la cantante haría que la gira europea de medio año se suspenda y Hogan tuvo, de este modo, más tiempo para componer. Imposible intuir entonces que el 20 de mayo del 2017 se presentarían juntos por última vez, en el Palladium de Londres.

Poco antes, en Polonia, Hogan ya tenía la música de "A Place I Know". Más tarde, mientras estaba en Francia, esbozaba los siguientes temas, les hacía algunos arreglos en guitarra y le enviaba los demos a Dolores, que estaba en Nueva York, lista para retocar las letras y agregarle voces. Este fue un ping pong creativo constante que hablaba muchísimo de la complicidad que tenían entre sí los miembros de este grupo desde que, en 1990, ella se sumara en reemplazo de su anterior cantante para iniciar una ruta que la convertiría en una de las voces femeninas más representativas de la música alternativa de los años 90, sino la principal. En la discografía de The Cranberries, la capacidad creativa del tándem O`Riordan/Hogan se hizo evidente en temas como "Dreams", "Linger", "Ode to my Family", "Ridiculous Thoughts", "Salvation" o la delicada "Put me Down".

MORIR CANTANDO

El lanzamiento de "In the End" es una historia de amistad. Las voces que Dolores había dejado grabadas permanecieron quietas, en pausa, hasta que el grupo obtuvo el apoyo total de la familia O`Riordan para publicarlas en un disco. Los miembros sobrevivientes de la banda –Mike Hogan, Noel Hogan y Fergal Lawler- habían completado los 11 temas en los que Dolores dejó plasmada no solo su voz, sino los sentimientos que la embargaban en sus últimos meses de vida, tras la separación de su esposo, la confesión de que sufrió abusos cuando era niña y algunos problemas con el alcohol. "La calidad de las voces de Dolores en los demos, y la calidad de las canciones, realmente nos empujaron a pensar 'deberíamos terminar esto' para ella, porque estaba muy emocionada de entrar al estudio y hacer este álbum", declaró recientemente Noel Hogan. El baterista Fergal Lawler, por su parte, señaló que, durante la producción del disco, ya hecha sin Dolores, "Los recuerdos de cuando empezamos y paseábamos en una furgoneta, los cuatro y un par de amigos, regresaron con mucha fuerza". Era hora de cerrar el círculo.



Esta historia que se inició en Limerick, la tercera ciudad más poblada de Irlanda, que continuó con el éxito de ventas alcanzado en los 90 y que tuvo su momento más trágico con la muerte de Dolores, el 15 de enero del 2018, llegará a su fin con la publicación de In the End. Los miembros de la banda ya anunciaron que no sacarán otro nuevo disco como The Cranberries sin la presencia de Dolores. El mismo Noel Hogan lo confirmó en otra entrevista reciente.

"In the End es una canción muy poderosa. Incluso si este no fuera el fin de The Cranberries, si Dolores siguiera viva, la canción formaría parte de este disco. Habla de las esperanzas que uno tiene y de cuando consigue hacerlas posibles. Es la última canción que grabé junto a los chicos antes de que el disco estuviera finalizado. Ese día de grabación en el estudio fue muy emotivo. Era el final, la última vez, después de todo este tiempo, que nos juntábamos como The Cranberries. Mike, Ferg y yo nos conocíamos de mucho antes de formar la banda. Tocábamos juntos antes de que llegara Dolores así que hemos pasado toda una vida unidos, y no es habitual que esto suceda. Es triste por una parte, pero supongo que deberíamos celebrar todo lo que hemos conseguido. Cuando empezamos no éramos nada, llegamos a ser una banda más grande de lo que nunca soñamos y hemos tenido unas vidas alucinantes haciendo esto. Tenemos que estar agradecidos por ello".

CUANDO TE HAYAS IDO

El mencionado valor testimonial que se anuncia desde el nombre del disco se evidencia también en los títulos de algunas canciones: "Lost" (Perdido), "Wake Me When It’s Over" (Despiértame cuando haya terminado) o "The Pressure" (La presión). Las voces de Dolores fueron completadas por Johanna Cranitch, quien había participado en giras con el grupo desde el 2012 haciendo los coros. Para darle forma al álbum, convocaron a Stephen Street, ex colaborador de The Smiths y Blur y productor de sus primeros discos. Quizás por eso, una primera escucha de los temas que están ya en Spotify nos remite a ellos, con algunos matices del The Cure más optimista y protagonismo de voz y guitarra acústica. "Dolores ha sido una inspiración para mi desde que fui adolescente […] espero hacerla sentir orgullosa", dijo Cranitch sobre su participación en este canto del cisne de la banda irlandesa.



A pesar de su aparente aire triste y nostálgico, no todo es así en "In the End". Ganas e ímpetu para sobreponerse al pasado y enfrentar con una nueva ilusión el futuro, pueden sentirse vibrantes en algunos pasajes de sus letras. La mayor tristeza es, en realidad, que para Dolores ya no pueda ser así. La mayor alegría, por otro lado, es que seguiremos teniendo su voz, mágica, conmovedora, elegante, para siempre.

OTROS DISCOS PÓSTUMOS

De entre la pena por sus ausencias, un gran consuelo: sus voces y su trabajo artístico siguen dándonos sorpresas. Estos 5 discos publicados después de la muerte de sus intérpretes, son grandes ejemplos de que el talento es imperecedero.



Pearl (Janis Joplin, 1971)

Publicado en enero de 1971, apenas tres meses después del fallecimiento de la cantante texana, fue también el único que grabó con la Full Tilt Boogie Band. Incluye temas como Me and Bobby McGee (compuesta por Kirs Kristofferson), Cry Baby o Mercedes Benz. Fue número 1 en ventas durante más de 3 meses.



Closer (Joy Division, 1980)

El domingo 18 de mayo de 1980, Ian Curtis, agobiado por la depresión y la epilepsia, decidió ahorcarse en la cocina de su casa. Exactamente dos meses después, el 18 de julio, se publicó este álbum, que había sido grabado en marzo, y muestra un espíritu sombrío y fúnebre, casi un preludio de lo que vendría. Temas como Isolation, Decades, Heart and Soul o Atrocity Exhibition pueden hallarse en esta joya postpunk.



An American Tressure (Tom Petty, 2018)

Un disco realizado con absoluto respeto a la memoria del artista estadounidense fallecido en octubre del 2017. Su viuda y su hija se encargaron de desempolvar archivos y, en colaboración con los Heartbreakers y el productor Ryan Hulyate, publicaron este box set de lujo de 6 LP con 60 canciones, 41 de las cuales son inéditas. Aquí podrán encontrar versiones en vivo, rarezas, demos y tomas alternativas de algunos clásicos.



Confrontation (Bob Marley, 1983)

El álbum anterior, "Unrising", último publicado por Marley en vida, fue también el más religioso. Dado que los temas de "Confrontation" fueron compuestos, en su mayoría, entre ese disco y Exodus (1977-1980) la línea mística se mantiene, pero con alegres variantes. De este modo, canciones como Chant Down Babylon, Buffalo Soldier o Rastaman Live Up! –compuesta con Lee Perry- nos recuerdan la cadencia más sabrosa del reggae.



Lioness: Hidden Treasures (Amy Winehouse, 2011)

La muerte de Amy Winehouse, el 23 de julio del 2011, fue la trágica consecuencia de una guerra avisada. Sin embargo, su actuar errático no evitó que lograra interpretaciones desgarradoras. Poco más de 4 meses después de su adiós se publicó este álbum –que incluía trabajos previos a su disco debut, "Frank", y algunos temas que estuvo grabando en sus últimos días- en el que destaca el dueto con Tonny Bennett –"Body and Soul"-, la íntima "Between the Cheats" o su versión de "A Song For You" de Leon Russell.