Dolores O'Riordan: su novio comparte emotivo mensaje

El novio de Dolores O'Riordan, el músico Ole Koretsky, compartió un conmovedor mensaje en el que expresa el profundo dolor y el gran impacto emocional que le ha causado la muerte de la cantante irlandesa, vocalista de The Cranberries.

A través de la página web de D.A.R.K., proyecto de rock alternativo donde es guitarista, Ole Koretsky le rindió homenaje a Dolores.

"Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia. Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí", se lee en la publicación que compartió.

Koretsky explicó que la artista estaba trabajando en los preparativos de un nuevo disco del trío musical.

"En el momento de su muerte, Dolores estaba en Londres grabando algunos temas con Martin Glover para el sucesor de 'Science Agrees' [el disco debut de D.A.R.K] y espero que pueda publicarse una vez terminado. Creemos que ese habría sido el deseo de Dolores",escribieron Ole Koretsky y Andy Rourke -antiguo bajista de los Smiths- en la misma nota.

Dolores O'Riordan falleció el último lunes a los 46 años, en Londres, donde se encontraba para una breve sesión de grabación.