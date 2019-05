Gian Marco estrenó su versión de "El ritmo de mi corazón", junto al Grupo 5 y a Tony Succar

El cantautor peruano Gian Marco reveló este viernes el video musical de su versión del tema "El ritmo de mi corazón"; canción del grupo de cumbia Grupo 5. El video está protagonizado por él mismo, junto a Christian Yaipén y al productor musical Tony Succar.

Como se recuerda, hace algunos días Gian Marco develó el misterio pues, a través de sus redes sociales, reveló que lanzaría una nueva versión de "El Ritmo de mi corazón", canción del famoso grupo monsefuano.

"Hola a todos!!!Feliz de anunciarles que desde este viernes 3 de mayo estará disponible en todas las plataformas digitales la nueva versión de #ElRitmoDeMiCorazon junto a @elgrupo5oficial y @TonySuccar", confirmó Gian Marco en su cuenta de Instagram.

Es así que este viernes, Gian Marco lanzó a través de su canal oficial en YouTube, el video de la nueva versión de "El Ritmo de mi Corazón", que en pocas horas desde su estreno, tiene cerca de 50,000 visualizaciones.

La producción fue grabada íntegramente en Lambayeque y muestra los bellos escenarios de esta región, como las Pirámides de Túcume, la antigua estación de trenes de Puerto Eten y el balnerario de Pimentel.

Lo que quizás muchos no sabían, es que "El Ritmo de mi Corazón" fue una canción que compuso Gian Marco para el Grupo 5 hace varios años, a pedido de Elmer Yaipén, tal como lo reveló en una entrevista.

"Elmer Yaipén me preguntó si le podía escribir una cumbia al Grupo 5. En un principio dudé pues nunca había explorado ese género,...luego me pareció un reto bastante interesante y me dije 'por qué no?'", indicó.

Gian Marco contó además que fue Miguel Valladares, fundador y gerente general de Tondero, quien a finales del año pasado le propuso grabar luna nueva versión del tema, para lo cual decidió convocar, obviamente, al Grupo 5 y Tony Succar.