Instagram: Ariana Grande presentó un nuevo adelanto de "7 Rings" | VIDEO

Ariana Grande está decidida a hacer del 2019 un año mejor en su carreras. A pocas horas del estreno de su nuevo sencillo "7 Rings", este viernes 18 de enero, la intérprete de "Thank U Next" presentó un nuevo adelanto de la canción.

El single llegará acompañado de un videoclip musical que, fiel al estilo de la cantante dará mucho que hablar y presentará una nueva faceta de la intérprete pop.

Desde hace algunos días, Ariana Grande viene promocionando su nueva canción con diversas publicaciones en Instagram. Primero compartió un par de fotografías y unos videos adelantando lo que será "7 Rings".

En una primera imagen se puede ver a la joven de 25 años en ropa interior, de color rosa, echada sobre su brazo en lo que será una escena de su esperado videoclip musical.

Además de su fotografía, Ariana Grande también subió un video donde aparece en un carro cantando lo que sería la intro de su nuevo sencillo. Lo curioso es que tiene una melodía muy diferente de la que usa en sus canciones.

Además de su fotografía, Ariana Grande también subió un video donde aparece en un carro cantando lo que sería la intro de su nuevo sencillo. Lo curioso es que tiene una melodía muy diferente de la que usa en sus canciones.

El nuevo sencillo de Ariana Grande, "7 Rings", estrenará acompañado de un videoclip la madrugada de este viernes y será el primer single del año de la cantante.

Recordemos que Ariana Grande tuvo un gran año a nivel musical en 2018 con el lanzamiento de su éxito "Thank U, Next"; sin embargo, también estuvo envuelta en la polémica tras terminar su relación con el actor cómico Pete Davidson, luego de la muerte de su ex novio, el rapero Mac Miller.