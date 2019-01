BTS encabeza lista de álbumes mundiales de Billboard por 16 semanas consecutivas

BTS arrasa de nuevo en las listas musicales de Billboard. Esta vez, el grupo de K-pop se posiciona en el puesto No. 1 de la lista de álbumes mundiales del ránking internacional por 16 semanas consecutivas.

Durante la semana del 19 de enero del 2019, se posicionó al álbum repackage de BTS "Love Yourself: Answer" en el primer puesto, tras permanecer por 20 semanas en la lista general de Billboard con la misma posición.

Como si esto fuera poco, BTS también ocupa el segundo y tercer lugar de la lista de álbumes mundiales con su mini álbum "Love Yourself: Her" y su álbum "Love Yourself: Tear", respectivamente.

Además, el grupo de K-pop supera con estas posiciones a discos como "Don't Mess Up My Tempo" de EXO, "NAMANANA" de Lay (ex EXO), "Regular-Irregular" de NCT 127 y "RBB (Really Bad Boy)" de Red Velvet.