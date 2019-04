Premios Billboard 2019: Karol G y Anuel AA llevaron su romance al escenario

Karol G y Anuel AA, la pareja de artistas del género urbano, conquistaron a los asistentes de los Premios Latin Billboard 2019. Los músicos se subieron al escenario para cantar "Secreto", tema cuyo videoclip supera las 500 mil millones de reproducciones en YouTube.

►Colaboraciones musicales más polémicas de Anuel AA, Karol G, Becky G, Nicky Jam y Natti Natasha

La vigésima primera edición de los Premios Billboard de la Música Latina se trata de una de las ceremonias más importantes de la música en nuestro idioma, pues reúne a las principales figuras de la industria latina. Entre ellos figura Ozuna, el máximo nominado de la noche, junto a otros como Nicky Jam, Daddy Yankee y CNCO.

En una reciente entrevista con el portal Billboard, Anuel AA recordó como conoció a Karol G, quienes confirmaron su relación a inicios de este año.

"Yo estaba buscando una a una mujer del género [urbano] para hacer una canción. Salí desorientado [de la cárcel], no sabía quienes eran las que estaban más pegadas a esta música. Se suponía que iba a hacer un tema con Natti Natasha, pero cuando estuve preso me contaron que Karol G me estuvo buscando para hacer el remix de 'Ahora me llamas'. No lo pude hacer porque era un tema muy duro como para trabajarlo por teléfono", explicó.

A lo que agregó: "Mi mánager me dijo que ella siempre estuvo pendiente de mi cuando estuve en la cárcel. [...] Cuando grabamos el video de 'Culpables' me enamoré. La vi y le dije a mi mánager que ella iba a ser mi mujer. Estar de gira juntos es lo mejor. Lo mejor de mi carrera es eso".

Recordemos que Karol G y Anuel AA colaboraron por primera vez en septiembre del 2018 con la canción "Culpables".