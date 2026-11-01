Horóscopo de HOY, domingo 1 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: con momentos gratos y plenos de calidez, los temas difíciles en la pareja se resolverán. Salud: cualquier exceso no será bueno. Sorpresa: compromiso incumplido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: las excusas no servirán a la hora de la diversión y alguien inesperado amará su compañía. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: datos que cambian planes.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: la indiferencia podría ser la enfermedad que arruine una relación, pero estará alerta. Salud: se ayudará si camina y se ejercita. Sorpresa: encuentro fortuito.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: el gesto obstinado mostrará que no quiere dialogar, pero sí desea recibir más afecto. Salud: una consulta dará tranquilidad. Sorpresa: participará de un éxito.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momento para estar alerta, una relación podría convertirse en incómoda si facilita la rutina. Salud: hidratarse bien le ayudará. Sorpresa: le confesarán admiración.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: los asuntos de otros podrían interferir en la relación; momento para concentrarse. Salud: será favorable evitar excesos. Sorpresa: afinidad inesperada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: decir la verdad no hiere la relación, sino más bien la enfrenta a un nuevo desafío. Salud: el nerviosismo se disipará. Sorpresa: ráfaga de buena fortuna.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: alguien percibirá su agradable encanto y con o sin excusas querrá conocerle. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: llega respuesta demorada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la relación pasará dificultades pero el romance mostrará una gran calidez. Salud: un riesgo será evitado. Sorpresa: gracioso malentendido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la comunicación en la pareja necesitará ser renovada con iniciativas audaces. Salud: una consulta traerá alivio. Sorpresa: un misterio se esclarece.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: momento propicio para las parejas o para los que desean entablar una nueva relación. Salud: el estado general será bueno. Sorpresa: un encuentro se posterga.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la relación podría ser afectada por conflictos de otras parejas pero no dejará que suceda. Salud: cierta dolencia se disipará. Sorpresa: lo flexible vencerá a lo rígido.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. LAS DIFICULTADES LE ESTIMULAN Y DISFRUTA DIRIGIR EL TRABAJO.