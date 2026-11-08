Horóscopo de HOY, domingo 8 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: la relación mejorará porque se concentra en los pequeños detalles y toma iniciativas divertidas. Salud: más actividad física, mejor. Sorpresa: reunión decepcionante.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: una exigencia intempestiva alterará el apacible mundo de la relación, pero las cosas se aclararán. Salud: consulta oportuna. Sorpresa: amable encuentro.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: momento para dejar de lado las palabras, dejar fluir los gestos y la calidez los inundará. Salud: las molestias se disiparán. Sorpresa: alguien hará las paces.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: por intuición, elegirá el camino que conduce al encuentro más deseado; posible romance. Salud: es la hora de cambiar hábitos. Sorpresa: sueño cumplido.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: llegará una persona que le impactará al presentarse y no querrá conocer a nadie más. Salud: tomará una decisión sana. Sorpresa: retomará una vocación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: tomará iniciativas para pasarla bien y la pareja recuperará momentos de dulce placidez. Salud: un control estará mejor. Sorpresa: circunstancia extraña.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: aunque haya fallas, el deseo de comunicarse será lo que mantenga la llama. Salud: gozará de un buen descanso. Sorpresa: alguien tomará un atajo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: confiará temas jamás expresados con la persona amada y sentirá gran alivio. Salud: caminar será buena idea. Sorpresa: acierto con buena fortuna.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: en un nuevo ámbito, su encanto no será pasado por alto y alguien se acercará. Salud: recuperará un gran vigor. Sorpresa: gesto conmovedor.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: una actitud marcará el límite de lo que no desea en la relación y lo hablará. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: promesa incumplida.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: toma la iniciativa y llega la oportunidad en la que conocerá a su alma gemela. Salud: más actividades al aire libre, mejor. Sorpresa: charla reconfortante.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: un gesto recuperará lo que nunca se perdió y la relación tendrá un nuevo comienzo. Salud: del nerviosismo pasará a la calma. Sorpresa: noticia inesperada.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA Y A LA VEZ IMPULSIVA. HACE ENOJAR PERO SIEMPRE LE PERDONAN.
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