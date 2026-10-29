Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, jueves 29 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con propuesta de negocio o proyecto original para considerar. Amor: creerá que un encuentro no cumplirá sus expectativas pero le sorprenderán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: si alguna tarea no resulta como está planeada, lo sabrá de antemano y resolverá. Amor: la relación comenzará a estabilizarse porque deja atrás dudas o reproches.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: terminará con las demoras en las tareas y tendrá un plan para mejorar. Amor: con gestos amorosos afianzará la mutua calidez de la relación y la pareja crecerá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que obligarán a tomar un atajo hacia la meta. Amor: se avecinan momentos agradables que lograrán la armonía tan ansiada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aún con exigencias altas, mantendrá la calma y logrará objetivos antes impensados. Amor: una situación confusa dejará un sabor amargo pero habrá entendimiento.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una situación complicada resolverá otros problemas que no se ven. Amor: surgirán gestos afectivos con pocas palabras y la calidez crecerá en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: continuará con los proyectos exitosos que generan los beneficios. Amor: en emotivo encuentro descubrirá una increíble afinidad con cierta persona.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá trabas y el trabajo o proyecto tomará el cauce correcto. Amor: su encanto resultará notorio para el entorno cercano y alguien quedará impactado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: mostrará una gran habilidad para generar trabajos de precisión. Amor: se manejará con pequeñas atenciones y la relación resultará ser más agradable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aún con cierta escasez de presupuesto, alcanzará metas altas. Amor: momento para estar alerta, su alma gemela estará muy próxima a su entorno.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo reportará mayores beneficios y abrirá puertas. Amor: la persona menos pensada expresará sus sentimientos en una cita inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una etapa de restricciones terminará y habrá una situación prometedora. Amor: el buen ánimo generará un encuentro en el que el romance será el tema principal.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA E INTOLERANTE. NO LE GUSTAN LAS SITUACIONES DESAGRADABLES.

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