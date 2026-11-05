Horóscopo de HOY, jueves 5 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los pequeños detalles facilitarán las cosas para hacer avanzar los proyectos. Amor: con menos impulsividad un encuentro convertirá la timidez en un dulce romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: repartirá el esfuerzo de modo equitativo y las cosas comenzarán a mejorar. Amor: sentirá que un compromiso ya no es sólido como al inicio y lo hablará con afecto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: logrará negocios o proyectos nuevos que dará que hablar a la gente exigente. Amor: dejará de lado la indiferencia y la relación se llenará de entendimiento.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará gran habilidad para obtener los negocios o proyectos más competitivos. Amor: en una reunión conocerá a una persona que le hará pasar agradables momentos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el éxito se convertirá en una condición natural si escucha cierta sugerencia. Amor: recibirá inaceptables reproches en la relación y una crisis podría iniciarse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias serán propicias para acelerar los proyectos y ganar. Amor: un encuentro le parecerá aburrido hasta que gane confianza y se divertirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan no se concretará pero surgirá un proyecto que dará esperanza. Amor: ignorará las habladurías y se concentrará en esa persona que posee gran encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con creatividad para resolver errores y fallas alcanzará las metas. Amor: descubrirá que una persona quiere conocerle y producirá un agradable encuentro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: nuevos proyectos o negocios no admitirán errores o confusiones. Amor: con pequeños cambios aumentará su encanto y generará momentos felices.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para revisar metas y apartar las trabas y obstáculos. Amor: con una persona tendrá momentos de calidez que crearán fuerte acercamiento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecina cambio difícil de asimilar pero pronto se entenderá su utilidad. Amor: la relación fluye con calidez y le da confianza para avanzar hacia una nueva etapa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguna exigencia hará que quiera abandonar un proyecto pero le ayudarán. Amor: surgirán momentos en los que será mal visto apartarse o faltar a un compromiso.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SIMPÁTICA Y PERSUASIVA. DISPONE DE CARÁCTER FIRME PARA CONVENCER.