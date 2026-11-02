Horóscopo de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, lunes 2 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, lunes 2 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr negocios o proyectos complicados y lo destacan. Amor: su encanto impacta en el entorno y alguien le prodigará agradables atenciones.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará atrás compromisos y tareas rutinarias y se concentrará en lo que importa. Amor: su proverbial paciencia será admirada por alguien que comenzará a sentir algo más.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá iniciativas inteligentes que potenciará el proyecto o negocio actual. Amor: su actitud amable conducirá a un encuentro romántico con la persona más inesperada.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su virtud creativa se destacará, vencerá trabas y resolverá viejos problemas. Amor: la sinceridad dejará atrás las discusiones y permitirá el resurgimiento de la calidez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que un cambio de rumbo será necesario para crecer. Amor: una situación incómoda en la pareja no se detiene y exige poner límites; lo hará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: avanzará con negocios o proyectos nuevos y las expectativas, cumplidas. Amor: la gente maliciosa podría alterar la armonía de la pareja pero la pondrá a salvo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para ajustar controles y subsanar errores que se reiteran. Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en un encuentro y alguien se acercará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una propuesta bien fundamentada convencerá a indiferentes. Amor: actividades gratificantes realizadas en común darán mayor calidez a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: vencerá las dificultades que traban un proyecto y avanza. Amor: menos palabras y más gestos románticos en la pareja generarán una dulce armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una oportuna reunión generará acciones que traerán el éxito. Amor: podría haber situaciones de desencuentros o altibajos, pero la pareja lo superará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: favorable dejar de lado la obstinación y ser flexible ante los problemas. Amor: el contacto físico estimulará las condiciones que hacen inolvidable cada momento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su talento se destacará entre otros para cumplir con las metas y crecer. Amor: su encanto se percibirá irresistible y alguien querrá un encuentro romántico.

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