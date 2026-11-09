Horóscopo de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, lunes 9 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no habrá discusión ni conflicto que obstaculice su camino a los negocios exitosos. Amor: volverá a encender la calidez que parece menguar en la relación y todo mejorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: invertirá la energía que hace falta para convertir lo que ha fallado en un éxito. Amor: los problemas de la pareja comenzarán a resolverse con iniciativas atrevidas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una evaluación indicará que su proyecto es el mejor ponderado y más efectivo. Amor: habrá entrometidos cerca de la pareja pero no admitirá intrigas ni confusiones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para convencer a gente que desconfía de lo novedoso. Amor: su interior sensible será percibido por una persona que amará escucharle.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para implementar esos cambios postergados y comenzar a mejorar. Amor: una discusión trabará la natural afluencia de la relación pero hará las paces.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: no será buen momento para tomar riesgos ni descuidar lo realizado. Amor: el mutuo encanto de la pareja será vital para reforzar el lazo y renovar una etapa.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su talento para equilibrar lo descompensado será destacado por colegas. Amor: renovará la imagen, su encanto brillará y será muy percibido en el entorno.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no aceptará la falta de control y tomará para sí el necesario liderazgo. Amor: querrá saber los motivos de algún malestar en la relación y se llevará una sorpresa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará compartir lo que sabe de un proyecto nuevo. Amor: su presencia no pasará por desapercibida en un encuentro y alguien se interesará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el entorno le criticará su perfeccionismo pero lo necesitan. Amor: en un encuentro, su timidez se convertirá en virtud y generará momentos románticos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recuperará el control y nuevos proyectos o negocios tomarán impulso. Amor: las actividades compartidas facilitarán el retorno de la ternura en el trato de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ignorará las críticas y su trabajo le conducirá a mejorar en lo material. Amor: momento para disfrutar de la pareja o si está en soledad, comenzar una nueva relación.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA PERO MUY SENSIBLE. LE DISGUSTAN LAS DISCUSIONES CON SERES QUERIDOS.

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