Horóscopo de HOY, martes 3 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: propicio para relanzar proyectos apartados o desactivados y los beneficios fluirán. Amor: hablará con franqueza de cierto tema en la pareja y le responderán con antipatía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para renovar proyectos y aprovechar que hay condiciones propicias. Amor: un viaje o cambio de ambiente hará crecer una cálida afinidad en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgen señales de que hace falta mejorar el control de gastos para avanzar. Amor: descubrirá un rasgo atractivo en su pareja que se la ha pasado por alto y le encanta.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias parecerán adversas pero todo estará listo para ganar. Amor: una bella persona se presentará sin aviso y convertirá el encuentro en inolvidable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto nuevo será exitoso por el trabajo realizado en equipo. Amor: quizá hablar menos y escuchar más en la relación le permitirá saber que algo cruje.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: detectará las personas talentosas que necesita para concretar ideas. Amor: casi sin darse cuenta, un encuentro derivará en cálidos momentos y romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: contará con gente de confianza para hacer avanzar valiosos proyectos. Amor: la relación y los negocios podrían ser una mezcla explosiva, pero la desactivará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea tratar con gente apegada a los gastos excesivos. Amor: su misterioso encanto atraerá a alguien que se enamorará; posible romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se concretarán esos logros tan buscados y surgirán beneficios. Amor: la felicidad se construirá a lo largo de una sucesión de momentos románticos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para escuchar opiniones y sugerencias de otros. Amor: hará bien es estar alerta con una expareja que no deja de cruzarse en su camino.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los asuntos pendientes comenzarán a afectar la eficacia de un trabajo. Amor: su encanto será percibido en su entorno y una bella persona quedará impactada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: asuntos formales o legales tendrán importancia para mejorar proyectos. Amor: su visión sensible de las cosas captará la atención de alguien que se enamorará.

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