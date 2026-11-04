Horóscopo de HOY, miércoles 4 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su dedicación en el trabajo acabará con las insistentes quejas y reclamos. Amor: la calidez mutua que se dispensa la pareja disipa tensiones y crea armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán con anticipación aquellos recursos que fueran solicitados hace tiempo. Amor: una atractiva y buena persona alterará su mundo y colmará todas sus expectativas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirá una situación difícil que trabará las cosas, pero podrá remontarla. Amor: un encuentro le llenará de entusiasmo cuando surjan los momentos románticos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que se caracteriza por ser descuidada y poco apegada al orden. Amor: en una situación difícil importará considerar los sentimientos de la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan los cambios anunciados pero no concretados; posibilidad de beneficios. Amor: una bella persona se cruzará en su camino y sentirá que le encandila.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su apego a los detalles servirá para ordenar y organizar las cosas. Amor: hallará calidez en la persona menos imaginada y un momento romántico surgirá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes que tienden a bloquear sus logros. Amor: las pequeñas atenciones en un encuentro serán la base de un posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no confiará en una compra de apuro, pero descubrirá su utilidad. Amor: decidirá agregar su encanto a un encuentro y alguien estará dispuesto al romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los hechos mostrarán que su proyecto es el más adecuado. Amor: el momento romántico surgirá de improviso y se dejará llevar con confianza.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rigidez y se adaptará a las transformaciones. Amor: la timidez no ayudará para romper el hielo en un encuentro; si se anima, le irá bien.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien no le inspirará confianza y esa primera impresión será valiosa. Amor: alguien se sentirá atraído por su encanto e iniciará un romántico acercamiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una tarea le exigirá mucha precisión pero la cumplirá dentro del plazo. Amor: no será buena idea agregar dudas a la pareja sino tomar iniciativas divertidas.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A LA QUE LE CUESTA RECONOCER LOS ERRORES Y ADMITIR FÁCILMENTE LAS CRÍTICAS.