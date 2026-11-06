Horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 6 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con un proyecto que cambiará la rutina pero lo revisará a fondo. Amor: un admirador secreto se revelará en el momento más indicado y le gustará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que indicarán la necesidad de acelerar un cambio. Amor: será apresurado pedir definiciones en la pareja sobre algo poco conversado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: arribará al orden planeado y eso será destacado por un entorno exigente. Amor: actuará con tolerancia en la relación y será lo más admirado; nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: notará que un colega deja de lado cierto proyecto pero privilegia otro. Amor: aún con dificultades en la comunicación de la pareja, se expresarán sentimientos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el entorno celebrará un proyecto exitoso pero no dejará de revisar resultados. Amor: el mutuo encanto crecerá en la relación y ayudará a crear momentos románticos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto en marcha mostrará crecimiento y abrirá nuevos horizontes. Amor: será necesario cambiar alguna actitud en la pareja para sincerarse y dialogar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la escasez de resultados no será motivo para discutir, sino para revertirla. Amor: hará bien en no idealizar a su pareja, pronto verá surgir otros rasgos y diferencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: estará alerta por gente poco idónea que quiere sumarse a un proyecto. Amor: una expareja se acercará a su entorno para continuar una charla que está pendiente.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: saldrá de un bajo perfil y avanzará con un proyecto exitoso. Amor: surgirá el optimismo y el buen ánimo y la relación comenzará a disfrutar de la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una ventaja comercial inesperada y la aprovechará. Amor: manejarse con libertad en las relaciones le dotará de un fuerte encanto y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: logrará que el entorno dedique su atención hacia un trabajo complejo. Amor: expresará sentimientos que están guardados y la relación se disfrutará en plenitud.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que sorprenden a su entorno y crea oportunidades. Amor: un encuentro disipará esas dudas que surgieron al inicio y todo será inolvidable.

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