Después del impactante final de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adaptó la primera parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, los fanáticos del popular anime esperan con ansias cualquier novedad sobre la cuarta entrega. El festival “JUJU FES 2026 -5th Anniversary-”, que se realizará el 29 y 30 de agosto de 2026 en el K Arena Yokohama, podría ser el escenario perfecto para algunos anuncios importantes. Pero no son las únicas sorpresas que la franquicia tiene para sus seguidores.

No obstante, el anuncio no está relacionado con el anime sino con el manga, que se convirtió en un fenómeno mundial inmediatamente después de su debut. Aunque concluyó en 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown, Gege Akutami regresó en 2025, junto con Yuji Iwasaki, con una secuela, “Jujutsu Kaisen Modulo”, que se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha.

“Jujutsu Kaisen Modulo” se ambienta en el año 2086, 68 años después de la obra original, y sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (“Simurianos”) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción.

"Jujutsu Kaisen Modulo" explora temas de inmigración y la gestión de la hechicería por una nueva generación (Foto: Shueisha)

¿POR QUÉ EL 27 DE ABRIL ES UN DÍA IMPORTANTE PARA LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN”?

El manga spin-off terminó oficialmente el 8 de marzo de 2026 tras una serialización corta que duró aproximadamente seis meses y concluyó con su capítulo 25. Algunos fanáticos tienen la esperanza de que esta historia continúe de alguna manera o que el universo de “Jujutsu Kaisen” siga en expansión.

Por lo pronto, no se ha anunciado una continuación directa de “Jujutsu Kaisen Modulo”, pero la obra fue concebida por Gege Akutami como una historia de tres volúmenes. Sin embargo, los fans esperan que el anuncio programado para el 27 de abril de 2026 incluya algo diferente.

¿Por qué el 27 de abril es un día importante? En esa fecha tiene lugar un evento llamado Jump Press, que funciona como una plataforma informativa para anunciar novedades, nuevos capítulos, adaptaciones al anime y material promocional de las series populares de la editorial Shueisha (Weekly Shonen Jump).

Se esperan anuncios relacionados con “Jujutsu Kaisen” por el póster promocional del evento. La imagen muestra símbolos de varios éxitos de Shonen Jump, lo que incluye el anillo de Yuta, personaje importante de JJK Modulo.

Imagen del capítulo 23 del manga de "Jujutsu Kaisen Módulo", que terminó el 8 de marzo de 2026 (Foto: Shueisha)

¿HABRÁ OTRA SECUELA DE “JUJUTSU KAISEN”?

A pesar de las pistas y otros detalles, aún no se sabe lo que se revelará en dicho evento. Pero en lugar de una continuación de “Jujutsu Kaisen Modulo” u otra secuela de la franquicia, podría tratarse sobre el lanzamiento del tercer y último tomo recopilatorio, que está programado para el 1 de mayo de 2026.

Aunque esta también es una buena noticia para los fans del spin-off, sobre todo, los que desean comprar el volumen final, es importante aclarar que por el momento, solo estará disponible para Japón. Por lo tanto, los que busquen la versión en inglés tendrán que esperar un poco más.

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