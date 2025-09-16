Después de los eventos de “Need I Say Door” (2x04), donde ARGUS rodeó la casa de Peacemaker en busca de su Cámara de Despliegue Cuántico y Harcourt recibió una tentadora oferta de Flag, la segunda temporada de la serie de DC y HBO Max presenta un nuevo episodio cargado de emoción, ya que el protagonista debe tomar una decisión crucial en “Back to the Suture” (2x05). ¿Cuándo se estrenará? ¿Qué revela la sinopsis del quinto capítulo?

En el anterior episodio, Chris Smith (John Cena) trasladó la Cámara de Despliegue Cuántico a la cabaña de caza de su abuelo con la ayuda de Leota Adebayo (Danielle Brooks). Por lo tanto, cuando los agentes de ARGUS allanan su casa no encuentran nada.

En otro momento, Judomaster se enfrenta a Peacemaker, y Red St. Wild (Michael Rooker) intensifica su persecución de Eagly. ¿Qué sucederá en el siguiente episodio? ¿Chris caerá en la emboscada de ARGUS? ¿Emilia Harcourt (Jennifer Holland) entregará a Chris?

Leota Adebayo (Danielle Brooks) y Chris Smith (John Cena) en una escena del cuarto episodio de la temporada 2 de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

“Back to the Suture” (2x05), el quito episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, se estrenará el jueves 18 de septiembre de 2025.

¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

El quinto capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible en HBO Max desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.

Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del viernes 5 de septiembre

¿QUÉ PASARÁ EN “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Back to the Suture”, el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, “el ritual de Red revela la ubicación de Eagly mientras Flag confronta a Peacemaker. En tanto, Peacemaker toma una decisión crucial y, Adebayo y Vigilante intentan unir a los Niños de la Calle 11.”

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

John Cena como Chris Smith / Peacemaker

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Steve Agee como John Economos

Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

Tim Meadows como Langston Fleury

Michael Rooker como Red St. Wild

Isabela Merced como Hawkgirl

Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner

Sean Gunn como Maxwell Lord

Nhut Le

Elizabeth Faith Ludlow

Brey Noelle

Terence Rosemore

Stephen Blackehart

Reinaldo Faberlle

Brandon Stanley,

Anissa Matlock

Dorian Kingi

Michael Ian Black

David Denman

Taylor St. Clair

¿Emilia Harcourt (Jennifer Holland) entregará a Chris Smith (John Cena) en el episodio 5 de la temporada 2 de "Peacemaker"? (Foto: HBO Max)

