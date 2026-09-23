Ufotable es uno de los estudios de animación más exitosos de la industria, principalmente, por la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Sin duda, las cuatro temporadas del anime basado en la obra Koyoharu Gotōge consiguieron excelente resultados, pero fue la película “Infinity Castle” la que marcó un hito histórico y consolidó el éxito de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de cazadores de demonios. Aunque Ufotable está trabajando arduamente en la esperada secuela, no es el único proyecto que prepara ni el más próximo.

“Witch on the Holy Night” (“Mahōtsukai no Yoru”) es la película anime con la que el estudio, que también está detrás de “Fate/Zero”, pretende cerrar el 2026. Este título ha generado mucha expectativa porque promete ser una de las producciones animadas más impresionantes de Ufotable, que apuesta por una historia de magia espectacular y misterio sobrenatural.

Basada en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu, desarrollada y publicada por TYPE-MOON, esta nueva película anime está ambientada a finales de la era Shōwa (años 80) y sigue a Aoko Aozaki, una joven maga que comienza a aprender brujería con Alice Kuonji mientras lidian con intrusos en su mansión y la aparición de Sōjūrō Shizuki.

Aoko Aozaki es una de las protagonistas de la película de anime "Witch on the Holy Night", que se estrenará en noviembre de 2026 (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE LANZARÁ EL TRÁILER FINAL DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

Todo parece indicar que el tráiler final de 90 segundos de “Witch on the Holy Night” se publicará el 30 de septiembre de 2026 durante un programa especial (Special Broadcast) organizado por el estudio Ufotable y TYPE-MOON.

Se espera que el nuevo avance promocional incluya metraje nunca antes visto y muestre la calidad de animación característica del estudio de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Asimismo, los autores y el equipo de producción compartirán datos inéditos sobre la adaptación.

Este evento servirá como el inicio oficial de la campaña masiva de promoción final de “Witch on the Holy Night”, así que, podría contar con la participación del elenco principal de voces: Haruka Tomatsu (Aoko Aozaki), Kana Hanazawa (Alice Kuonji) y Yusuke Kobayashi (Soujuurou Shizuki).

“Witch on the Holy Night” se estrenará en cines de Japón en noviembre 2026 y también llegará a Latinoamérica y Estados Unidos en 2027 (Foto: Ufotable)

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

“Witch on the Holy Night” se estrenará el 20 de noviembre de 2026 en cines de Japón. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment se encargan de la distribución internacional y confirmaron que las proyecciones en otros territorios empezarán en enero de 2027.

Se espera que la nueva película anime se proyecte en japonés con subtítulos y también en versión doblada en cada región.

Japón: 20 de noviembre de 2026.

Estados Unidos y Canadá: 29 de enero de 2027.

Latinoamérica: 28 de enero de 2027.

España: 5 de febrero de 2027.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos: 21 de enero de 2027.

Austria y Alemania: 26 de enero de 2027.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la mansión de la colina vivían dos brujas...Estamos a finales de los años ochenta, en el ocaso de una era de belleza y vigor. Un chico se muda a la ciudad, y por poco no se topa con dos brujas que viven en la época actual. El niño lleva una vida completamente normal. Se comporta con orgullo galante. La niña lleva una vida tranquila y apartada.

Cada uno recorre un sendero iluminado por las estrellas. Nadie esperaría que sus caminos se cruzaran. Pronto se contará la historia de cómo estas tres personas tan diferentes se conocieron.”

En la película anime "Witch on the Holy Night", Aoko es una maga que acaba de ingresar a la preparatoria y es la protagonista principal de la historia (Foto: Ufotable)

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