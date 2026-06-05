Si el dinero no te alcanza el fin de semana para que compres víveres para ti y tu familia, tranquilo que hay una buena noticia: diversas organizaciones entregarán alimentos gratis en Illinois del 5 al 7 de junio. Así que si te faltan despensas puedes acercarte a uno de los puntos de distribución y recoger tus despensas. A continuación, te detallamos las direcciones exactas y el horario en el que puedes ir.

A pesar de que esta iniciativa está dirigida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.

Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Salvation Army Muscatine Food Pantry 1000 Oregon Street, Muscatine, IA 52761 563-263-8272 9:00 AM - 11:45 AM; 1:00 PM - 2:00 PM Mercer County Better Together 301 North College Avenue, Aledo, IL 61231 309-582-2169 8:00 AM - 12:00 PM Churches of Mercer Co. Food Pantry 1200 S College Ave, Aledo, IL 61231 309-582-4265 8:00 AM - 12:00 PM Central Community Circle Food Pantry 1008 W 6th Street, Davenport, IA 52802 563-322-8253 9:00 AM - 12:00 PM King’s Harvest Meal Site 824 W 3rd St, Davenport, IA 52802 563-219-2559 12:00 PM - 1:00 PM Cafe on Vine 932 W 6th St, Davenport, IA 52802 563-324-4472 7:00 AM - 7:45 AM (Desayuno); 11:00 AM - 12:30 PM Friendly House Food Pantry 1221 N Myrtle St, Davenport, IA 52804 563-323-1821 11:00 AM - 1:00 PM Christian Care Meal Site 2209 3rd Ave, Rock Island, IL 61201 309-786-5734 6:30 AM - 7:00 AM; 12:00 PM - 12:30 PM; 6:30 PM - 7:00 PM McAnthony Window Food Pantry 417 N Main St, Davenport, IA 52801 563-322-3303 9:00 AM - 11:00 AM St Anthony Catholic Church Meal Site 417 N Main St, Davenport, IA 52801 563-322-3303 9:00 AM - 11:00 AM Vera French Carol Center Meal Site 808 North Harrison Street, Davenport, IA 52803 563-322-5276 12:30 PM - 1:00 PM Sacred Heart Food Pantry (Rock Island Township Hall) 2827 7th Avenue, Rock Island, IL 61201 309-794-0660 9:00 AM - 11:00 AM Sacred Heart Food Pantry @ The Center 1411 Brady Street, Davenport, IA 52804 563-639-0793 9:00 AM - 11:30 AM YWCA Quad Cities Iowa Empowerment Center Food Pantry 1115 Mississippi Avenue, Davenport, IA 52803 563-340-0310 9:30 AM - 3:30 PM St. Mary’s Food Pantry 412 10th St, Moline, IL 61265 309-721-6261 9:00 AM - 12:00 PM Bettendorf Ecumenical Food Pantry 2204 Grant St, Bettendorf, IA 52722 563-279-2411 9:00 AM - 11:00 AM Coal Valley Food Pantry 2431 1st St, Coal Valley, IL 61240 309-799-3511 9:30 AM - 11:00 AM YouthHope Food Pantry Moline 3928 12th Avenue, Moline, IL 61265 309-762-4577 9:00 AM - 12:00 PM North Scott Food Pantry 500 W Le Claire Rd, Eldridge, IA 52748 563-285-8444 9:30 AM - 11:00 AM Christ UMC East Moline Campus 3801 7th St, East Moline, IL 61244 309-755-2508 9:00 AM - 12:00 PM DeWitt Referral Center 914 14th Ave, DeWitt, IA 52742 (teléfono no proporcionado) 9:00 AM - 5:00 PM Jamieson Community Center (sede 1) 1025 S. 2nd St, Monmouth, IL 61462 309-734-4251 8:30 AM - 3:30 PM Jamieson Community Center (sede 2) 1120A S Main St, Monmouth, IL 61462 309-734-4251 10:00 AM - 4:00 PM Geneseo-Atkinson Food Pantry 620 West Main Street, Geneseo, IL 61254 309-944-3165 9:00 AM - 12:00 PM Lost Nation Community Food Center 401 Main St, Lost Nation, IA 52254 563-678-2305 8:30 AM - 10:00 AM Good News Baptist Church 1074 Monroe St, Galesburg, IL 61401 309-344-5800 7:00 AM - 7:00 PM FISH of Galesburg 876 W. Main St, Suite A, Galesburg, IL 61401 309-343-7807 10:00 AM - 3:00 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Durant Iowa Food Pantry 807 3rd St, Durant, IA 52747 563-260-5322 10:00 AM - 1:00 PM Cordelia’s Heart Food Pantry 4020 Hickory Grove Rd, Davenport, IA 52806 563-723-1825 12:00 PM - 1:00 PM Church of Peace 1114 12th St, Rock Island, IL 61201 309-788-6357 9:00 AM - 11:00 AM King’s Harvest Meal Site 824 W 3rd St, Davenport, IA 52802 563-219-2559 9:00 AM - 10:00 AM Cafe on Vine 932 W 6th St, Davenport, IA 52802 563-324-4472 12:00 PM - 1:00 PM Two Rivers UMC Meal Site 1820 5th Ave, Rock Island, IL 61201 309-788-9384 12:00 PM - 12:30 PM The Free Market 2402 W Kimberly Rd, Davenport, IA 52806 563-322-3970 9:00 AM - 10:00 AM ICNA Relief Food Pantry 1531 47th Ave, Moline, IL 61265 309-269-6817 10:00 AM - 12:00 PM All Saints Lutheran Church 5002 Jersey Ridge Rd, Davenport, IA 52807 563-359-9516 10:00 AM - 12:00 PM West Liberty Area Food Pantry 1100 N Calhoun St, West Liberty, IA 52776 319-214-0583 9:00 AM - 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Cafe on Vine 932 W 6th St, Davenport, IA 52802 563-324-4472 4:30 PM - 5:30 PM Galesburg Rescue Mission Food Pantry 547 N Farnham St, Galesburg, IL 61401 309-343-4151 7:00 AM - 6:30 PM (Desayuno 7:00–7:20; Almuerzo 12:00–12:20; Cena 18:00–18:20) Clinton Church of Christ Meal Site 210 N 13th St, Clinton, IA 52732 563-249-1523 12:00 PM - 2:00 PM Dubuque Rescue Mission 398 Main Street, Dubuque, IA 52001 563-583-1394 11:30 AM - 12:30 PM (Desayuno) Dixon Assembly of God 933 MeKeel Rd, Dixon, IL 61021 815-284-3090 12:00 PM - 1:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Illinois, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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