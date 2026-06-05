Son varios puntos de distribución de alimentos en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Son varios puntos de distribución de alimentos en Illinois (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si el dinero no te alcanza el fin de semana para que compres víveres para ti y tu familia, tranquilo que hay una buena noticia: en Illinois del 5 al 7 de junio. Así que si te faltan despensas puedes acercarte a uno de los puntos de distribución y recoger tus despensas. A continuación, te detallamos las en el que puedes ir.

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A pesar de que esta iniciativa está dirigida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.

Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)
Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Salvation Army Muscatine Food Pantry1000 Oregon Street, Muscatine, IA 52761563-263-82729:00 AM - 11:45 AM; 1:00 PM - 2:00 PM
Mercer County Better Together301 North College Avenue, Aledo, IL 61231309-582-21698:00 AM - 12:00 PM
Churches of Mercer Co. Food Pantry1200 S College Ave, Aledo, IL 61231309-582-42658:00 AM - 12:00 PM
Central Community Circle Food Pantry1008 W 6th Street, Davenport, IA 52802563-322-82539:00 AM - 12:00 PM
King’s Harvest Meal Site824 W 3rd St, Davenport, IA 52802563-219-255912:00 PM - 1:00 PM
Cafe on Vine932 W 6th St, Davenport, IA 52802563-324-44727:00 AM - 7:45 AM (Desayuno); 11:00 AM - 12:30 PM
Friendly House Food Pantry1221 N Myrtle St, Davenport, IA 52804563-323-182111:00 AM - 1:00 PM
Christian Care Meal Site2209 3rd Ave, Rock Island, IL 61201309-786-57346:30 AM - 7:00 AM; 12:00 PM - 12:30 PM; 6:30 PM - 7:00 PM
McAnthony Window Food Pantry417 N Main St, Davenport, IA 52801563-322-33039:00 AM - 11:00 AM
St Anthony Catholic Church Meal Site417 N Main St, Davenport, IA 52801563-322-33039:00 AM - 11:00 AM
Vera French Carol Center Meal Site808 North Harrison Street, Davenport, IA 52803563-322-527612:30 PM - 1:00 PM
Sacred Heart Food Pantry (Rock Island Township Hall)2827 7th Avenue, Rock Island, IL 61201309-794-06609:00 AM - 11:00 AM
Sacred Heart Food Pantry @ The Center1411 Brady Street, Davenport, IA 52804563-639-07939:00 AM - 11:30 AM
YWCA Quad Cities Iowa Empowerment Center Food Pantry1115 Mississippi Avenue, Davenport, IA 52803563-340-03109:30 AM - 3:30 PM
St. Mary’s Food Pantry412 10th St, Moline, IL 61265309-721-62619:00 AM - 12:00 PM
Bettendorf Ecumenical Food Pantry2204 Grant St, Bettendorf, IA 52722563-279-24119:00 AM - 11:00 AM
Coal Valley Food Pantry2431 1st St, Coal Valley, IL 61240309-799-35119:30 AM - 11:00 AM
YouthHope Food Pantry Moline3928 12th Avenue, Moline, IL 61265309-762-45779:00 AM - 12:00 PM
North Scott Food Pantry500 W Le Claire Rd, Eldridge, IA 52748563-285-84449:30 AM - 11:00 AM
Christ UMC East Moline Campus3801 7th St, East Moline, IL 61244309-755-25089:00 AM - 12:00 PM
DeWitt Referral Center914 14th Ave, DeWitt, IA 52742(teléfono no proporcionado)9:00 AM - 5:00 PM
Jamieson Community Center (sede 1)1025 S. 2nd St, Monmouth, IL 61462309-734-42518:30 AM - 3:30 PM
Jamieson Community Center (sede 2)1120A S Main St, Monmouth, IL 61462309-734-425110:00 AM - 4:00 PM
Geneseo-Atkinson Food Pantry620 West Main Street, Geneseo, IL 61254309-944-31659:00 AM - 12:00 PM
Lost Nation Community Food Center401 Main St, Lost Nation, IA 52254563-678-23058:30 AM - 10:00 AM
Good News Baptist Church1074 Monroe St, Galesburg, IL 61401309-344-58007:00 AM - 7:00 PM
FISH of Galesburg876 W. Main St, Suite A, Galesburg, IL 61401309-343-780710:00 AM - 3:00 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Durant Iowa Food Pantry807 3rd St, Durant, IA 52747563-260-532210:00 AM - 1:00 PM
Cordelia’s Heart Food Pantry4020 Hickory Grove Rd, Davenport, IA 52806563-723-182512:00 PM - 1:00 PM
Church of Peace1114 12th St, Rock Island, IL 61201309-788-63579:00 AM - 11:00 AM
King’s Harvest Meal Site824 W 3rd St, Davenport, IA 52802563-219-25599:00 AM - 10:00 AM
Cafe on Vine932 W 6th St, Davenport, IA 52802563-324-447212:00 PM - 1:00 PM
Two Rivers UMC Meal Site1820 5th Ave, Rock Island, IL 61201309-788-938412:00 PM - 12:30 PM
The Free Market2402 W Kimberly Rd, Davenport, IA 52806563-322-39709:00 AM - 10:00 AM
ICNA Relief Food Pantry1531 47th Ave, Moline, IL 61265309-269-681710:00 AM - 12:00 PM
All Saints Lutheran Church5002 Jersey Ridge Rd, Davenport, IA 52807563-359-951610:00 AM - 12:00 PM
West Liberty Area Food Pantry1100 N Calhoun St, West Liberty, IA 52776319-214-05839:00 AM - 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Cafe on Vine932 W 6th St, Davenport, IA 52802563-324-44724:30 PM - 5:30 PM
Galesburg Rescue Mission Food Pantry547 N Farnham St, Galesburg, IL 61401309-343-41517:00 AM - 6:30 PM (Desayuno 7:00–7:20; Almuerzo 12:00–12:20; Cena 18:00–18:20)
Clinton Church of Christ Meal Site210 N 13th St, Clinton, IA 52732563-249-152312:00 PM - 2:00 PM
Dubuque Rescue Mission398 Main Street, Dubuque, IA 52001563-583-139411:30 AM - 12:30 PM (Desayuno)
Dixon Assembly of God933 MeKeel Rd, Dixon, IL 61021815-284-309012:00 PM - 1:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Illinois, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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