Si el dinero no te alcanza el fin de semana para que compres víveres para ti y tu familia, tranquilo que hay una buena noticia: diversas organizaciones entregarán alimentos gratis en Illinois del 5 al 7 de junio. Así que si te faltan despensas puedes acercarte a uno de los puntos de distribución y recoger tus despensas. A continuación, te detallamos las direcciones exactas y el horario en el que puedes ir.
A pesar de que esta iniciativa está dirigida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, cualquier residente puede acceder a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.
HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN ILLINOIS DEL 5 AL 7 DE JUNIO
A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.
ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Salvation Army Muscatine Food Pantry
|1000 Oregon Street, Muscatine, IA 52761
|563-263-8272
|9:00 AM - 11:45 AM; 1:00 PM - 2:00 PM
|Mercer County Better Together
|301 North College Avenue, Aledo, IL 61231
|309-582-2169
|8:00 AM - 12:00 PM
|Churches of Mercer Co. Food Pantry
|1200 S College Ave, Aledo, IL 61231
|309-582-4265
|8:00 AM - 12:00 PM
|Central Community Circle Food Pantry
|1008 W 6th Street, Davenport, IA 52802
|563-322-8253
|9:00 AM - 12:00 PM
|King’s Harvest Meal Site
|824 W 3rd St, Davenport, IA 52802
|563-219-2559
|12:00 PM - 1:00 PM
|Cafe on Vine
|932 W 6th St, Davenport, IA 52802
|563-324-4472
|7:00 AM - 7:45 AM (Desayuno); 11:00 AM - 12:30 PM
|Friendly House Food Pantry
|1221 N Myrtle St, Davenport, IA 52804
|563-323-1821
|11:00 AM - 1:00 PM
|Christian Care Meal Site
|2209 3rd Ave, Rock Island, IL 61201
|309-786-5734
|6:30 AM - 7:00 AM; 12:00 PM - 12:30 PM; 6:30 PM - 7:00 PM
|McAnthony Window Food Pantry
|417 N Main St, Davenport, IA 52801
|563-322-3303
|9:00 AM - 11:00 AM
|St Anthony Catholic Church Meal Site
|417 N Main St, Davenport, IA 52801
|563-322-3303
|9:00 AM - 11:00 AM
|Vera French Carol Center Meal Site
|808 North Harrison Street, Davenport, IA 52803
|563-322-5276
|12:30 PM - 1:00 PM
|Sacred Heart Food Pantry (Rock Island Township Hall)
|2827 7th Avenue, Rock Island, IL 61201
|309-794-0660
|9:00 AM - 11:00 AM
|Sacred Heart Food Pantry @ The Center
|1411 Brady Street, Davenport, IA 52804
|563-639-0793
|9:00 AM - 11:30 AM
|YWCA Quad Cities Iowa Empowerment Center Food Pantry
|1115 Mississippi Avenue, Davenport, IA 52803
|563-340-0310
|9:30 AM - 3:30 PM
|St. Mary’s Food Pantry
|412 10th St, Moline, IL 61265
|309-721-6261
|9:00 AM - 12:00 PM
|Bettendorf Ecumenical Food Pantry
|2204 Grant St, Bettendorf, IA 52722
|563-279-2411
|9:00 AM - 11:00 AM
|Coal Valley Food Pantry
|2431 1st St, Coal Valley, IL 61240
|309-799-3511
|9:30 AM - 11:00 AM
|YouthHope Food Pantry Moline
|3928 12th Avenue, Moline, IL 61265
|309-762-4577
|9:00 AM - 12:00 PM
|North Scott Food Pantry
|500 W Le Claire Rd, Eldridge, IA 52748
|563-285-8444
|9:30 AM - 11:00 AM
|Christ UMC East Moline Campus
|3801 7th St, East Moline, IL 61244
|309-755-2508
|9:00 AM - 12:00 PM
|DeWitt Referral Center
|914 14th Ave, DeWitt, IA 52742
|(teléfono no proporcionado)
|9:00 AM - 5:00 PM
|Jamieson Community Center (sede 1)
|1025 S. 2nd St, Monmouth, IL 61462
|309-734-4251
|8:30 AM - 3:30 PM
|Jamieson Community Center (sede 2)
|1120A S Main St, Monmouth, IL 61462
|309-734-4251
|10:00 AM - 4:00 PM
|Geneseo-Atkinson Food Pantry
|620 West Main Street, Geneseo, IL 61254
|309-944-3165
|9:00 AM - 12:00 PM
|Lost Nation Community Food Center
|401 Main St, Lost Nation, IA 52254
|563-678-2305
|8:30 AM - 10:00 AM
|Good News Baptist Church
|1074 Monroe St, Galesburg, IL 61401
|309-344-5800
|7:00 AM - 7:00 PM
|FISH of Galesburg
|876 W. Main St, Suite A, Galesburg, IL 61401
|309-343-7807
|10:00 AM - 3:00 PM
ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Durant Iowa Food Pantry
|807 3rd St, Durant, IA 52747
|563-260-5322
|10:00 AM - 1:00 PM
|Cordelia’s Heart Food Pantry
|4020 Hickory Grove Rd, Davenport, IA 52806
|563-723-1825
|12:00 PM - 1:00 PM
|Church of Peace
|1114 12th St, Rock Island, IL 61201
|309-788-6357
|9:00 AM - 11:00 AM
|King’s Harvest Meal Site
|824 W 3rd St, Davenport, IA 52802
|563-219-2559
|9:00 AM - 10:00 AM
|Cafe on Vine
|932 W 6th St, Davenport, IA 52802
|563-324-4472
|12:00 PM - 1:00 PM
|Two Rivers UMC Meal Site
|1820 5th Ave, Rock Island, IL 61201
|309-788-9384
|12:00 PM - 12:30 PM
|The Free Market
|2402 W Kimberly Rd, Davenport, IA 52806
|563-322-3970
|9:00 AM - 10:00 AM
|ICNA Relief Food Pantry
|1531 47th Ave, Moline, IL 61265
|309-269-6817
|10:00 AM - 12:00 PM
|All Saints Lutheran Church
|5002 Jersey Ridge Rd, Davenport, IA 52807
|563-359-9516
|10:00 AM - 12:00 PM
|West Liberty Area Food Pantry
|1100 N Calhoun St, West Liberty, IA 52776
|319-214-0583
|9:00 AM - 10:00 AM
ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Cafe on Vine
|932 W 6th St, Davenport, IA 52802
|563-324-4472
|4:30 PM - 5:30 PM
|Galesburg Rescue Mission Food Pantry
|547 N Farnham St, Galesburg, IL 61401
|309-343-4151
|7:00 AM - 6:30 PM (Desayuno 7:00–7:20; Almuerzo 12:00–12:20; Cena 18:00–18:20)
|Clinton Church of Christ Meal Site
|210 N 13th St, Clinton, IA 52732
|563-249-1523
|12:00 PM - 2:00 PM
|Dubuque Rescue Mission
|398 Main Street, Dubuque, IA 52001
|563-583-1394
|11:30 AM - 12:30 PM (Desayuno)
|Dixon Assembly of God
|933 MeKeel Rd, Dixon, IL 61021
|815-284-3090
|12:00 PM - 1:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Illinois, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
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