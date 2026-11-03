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Resumen

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Para muchos, la pensión se está convirtiendo en una manera de disfrutar la vida después de una larga carrera laboral.
Para muchos, la pensión se está convirtiendo en una manera de disfrutar la vida después de una larga carrera laboral.
Por Rodrigo Murillo

Tiene cuarenta y tantos años, una barba de varios días y la luz gris de una ventana de Nueva York a sus espaldas. Claro que podría llamarse de cualquier manera. Podría vivir en Buenos Aires, en París o en Lima, porque las circunstancias de su vida empiezan a repetirse en lugares diferentes y distantes. Apoya el teléfono contra una taza caliente, encuentra el ángulo desde el que quiere hablar y presiona el botón rojo. Esa mañana le han anunciado que su puesto desaparecerá antes de fin de año. No tiene casa propia ni ahorros suficientes para pagar tres meses de alquiler. Tampoco una trayectoria profesional de la que pueda sentirse particularmente orgulloso, sino una sucesión de empleos breves, mudanzas y cargos cuyo nombre prometía bastante más de lo que acabaron ofreciendo. No tiene esposa ni hijos. Lo que más le duele, sin embargo, es descubrir que el tiempo no le ha dejado casi nada de cuanto imaginaba poseer a estas alturas. Mira a la cámara y empieza a hablar a quienes vienen detrás. Les advierte que no se confíen, que los años pasan en un instante y que a los cuarenta el mundo ya no concede las oportunidades que a los veinte. Hay algo doloroso, y algo a la vez extrañamente solidario y humano, en la naturalidad con que expresa su decepción, como si hablara a los sobrevivientes del naufragio que a él lo alcanzó primero.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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