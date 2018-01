Una intensa operación para capturar al ex policía venezolano Óscar Pérez dejó este lunes varios muertos, entre ellos el ex policía. Imágenes compartidas en YouTube muestran el preciso momento cuando militares que lo rodeaban atacaron con un lanzacohetes RPG-7 a la vivienda donde se escondía el ex agente que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro en el 2017.

Pérez estuvo varias horas acorralado con un grupo de hombres en una casa ubicada en la carretera a El Junquito, 25 km al noroeste de Caracas. En una docena de videos que difundió en Instagram durante el operativo, había acusado a las autoridades de querer matarlos pese a que querían entregarse.

En un comunicado, el Ministerio del Interior aseveró que estaban "fuertemente apertrechados con armamento de alto calibre", y "abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad" cuando "estaban negociando" su entrega.

Este es un video compartido en YouTube del ataque con el lanza granada RPG-7 a la vivienda donde se encontraba Óscar Pérez.

La experta en asuntos miliares, Rocío San Miguel, aseguró en Twitter que el ataque más violento contra la vivienda sitiada se hizo "con un lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de la Fuerza Armada".

Óscar Pérez indicó en videos publicados en su cuenta de Instagram que lo atacaban tanto a él como a su grupo con un RPG (el arma descrita por San Miguel).

El RPG-7 es un lanzacohetes antitanque portátil de alto poder explosivo y de fragmentación de origen soviético que puede disparar una gran variedad de cohetes.

El RPG-7 es un lanzacohetes antitanque portátil de alto poder explosivo y de fragmentación de origen soviético que puede disparar una gran variedad de cohetes. (Foto: Creative Commons)

Piloto, ex agente de la policía científica y actor aficionado de 36 años, Pérez sobrevoló Caracas el 27 de junio en un helicóptero policial, con algunos de sus hombres. Lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior.

El ataque, que no dejó víctimas, ocurrió en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.