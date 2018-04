Cuáles son las sectas peligrosas que están activas en el mundo

Durante dos décadas, Keith Raniere fue el líder de Nxivm, una organización norteamericana que se describe a sí misma como un grupo de "autoayuda" y en realidad servía para amedrentar a las mujeres y convertirlas en esclavas sexuales. Pero el fraude culminó hace más de una semana con el arresto de Raniere, acusado de trata de personas, en una lujosa villa a las afueras de Puerto Vallarta (Jalisco), en México.

Pero más allá de Nxivm, hay otras sectas que se alejan de las doctrinas de las principales religiones del mundo y siguen activas en distintas partes del planeta. Algunas hacen un mix con creencias extrañas, otras se parecen más a un curso de autoayuda y otras son realmente peligrosas. A continuación un panorama de algunas las sectas actuales:



1. Nxivm



Nxivm (se pronuncia Nexium) comenzó en Albany, Nueva York, en 1998, como un "programa de desarrollo personal y profesional". Fue fundada por Raniere, un programador informático, y su socia comercial, la ex enfermera Nancy Salzman. Nxivm organiza seminarios y programas de capacitación para personas "preocupadas por desarrollar sus habilidades ", y afirma haber trabajado con más de 16.000 personas en 30 países. Según la revista Rolling Stone, un workshop de un día costaba 7.500 dólares.



De acuerdo con su página web, Nxivm "es una comunidad guiada por principios humanitarios que buscan capacitar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa ser humano". Pero desde hace años que Raniere ha sido blanco de rumores desagradables.



En octubre pasado "The New York Times" publicó un artículo demoledor, que sostenía que la organización funcionaba a la par de un grupo secreto de mujeres para explotarlas sexualmente. El artículo cuenta cómo las mujeres que pertenecían a la secta eran marcadas con hierro incandescente en la parte inferior de su abdomen.



Para ser admitidas en el grupo, a las mujeres se les solicitaba que entregaran a su reclutadora -o "ama", como ella era llamada- fotos de ellas desnudas u otro material comprometedor, y eran advertidas de que ese material "colateral" podría ser dado a conocer públicamente si revelaban la existencia del grupo.



2. Nuwaubianismo

Agrupa a los seguidores de las doctrinas y enseñanzas de Dwight York, un norteamericano que en el 2004 fue acusado de abuso sexual infantil de miembros de su secta y lavado de dinero. El grupo, que surgió en Nueva York en la década de los 70 y luego tuvo su sede en Georgia, defiende la supremacía de los negros.



Pero debido al constante cambio, la teología del nuwaubianismo se volvió cada vez más barroca con el tiempo. Aunque comenzó como una rama del Islam, eventualmente incorporó elementos de las religiones nativas americanas, el ritual masónico, el cristianismo, el judaísmo y el culto a los ovnis. La influencia dominante, sin embargo, fue el antiguo Egipto.



Más a allá de la teología, la justicia concluyó que York usó el grupo para tener su harén personal. Constantemente tenía relaciones sexuales con sus seguidores, muchas menores de edad.



3. Movimiento Raeliano



Es la religión OVNI más extendida y Corea del Sur es el país en el que cuenta con más seguidores. Fue fundada por Claude Vorilhon en los 70, un profeta francés que se hace llamar Rael, y que cuenta que fue abducido por aliens.



Afirman que la vida en la Tierra fue creada por seres de otro planeta mediante ingeniería genética. Según su doctrina, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental podría proveer a los humanos del don de la inmortalidad.



La secta aseguró haber cumplido su propósito de clonar al primer ser humano y el año pasado anunció un calendario para implantar en la Tierra una embajada para los extraterrestres, un proyecto iniciado hace más de 40 años por Rael.

4. Aleph / Hikari No Wa



Son dos grupos que surgieron luego de la desaparición de la secta japonesa Aum Shinrikyo, famosa por su ataque con gas sarín en 1995 en el subterráneo de Tokio. Aum Shinrikyo significa "verdad suprema" y empezó sus actividades en los 80 como un grupo espiritual que aunaba creencias hindúes y budistas, incluyendo luego elementos de profecías cristianas apocalíptica.



El grupo se convirtió luego en un culto del apocalipsis, convencido de que el mundo iba a terminar en una Tercera Guerra Mundial y de que solo ellos sobrevivirían. También se volvió más violento. El 20 de marzo de 1995, durante la hora pico, miembros de la secta con bolsas llenas del agente nervioso gas sarín entraron en el subterráneo de Tokio



Luego de los hechos de Tokio, el grupo se escondió, pero no desapareció y se llamo luego Aleph. En el 2007 surgió otro grupo más pequeño, Hikari no Wa (El círculo de la luz del arcoíris), liderado por el ex vocero de Aum y sucesor de Shoko Asahara, Fumihiro Joyu. Los grupos tienen alrededor de 1.500 miembros en total.



5. Ciencia Feliz



Basada en en el budismo, esta religión fue fundada en 1986 por el japonés Ryuho Okawa luego de dejar la empresa comercial en la que trabajaba y tener una revelación. Okawa cree que él es la encarnación humana de un ser supremo llamado "El Cantare". El líder afirma recibir orientación de más de 500 "espíritus elevados" que han tenido un profundo impacto en la historia mundial y esa enseñanzas se las comunica a sus fieles.



La página oficial de la religión explica que "para alcanzar la verdadera felicidad, también conocida como iluminación, los miembros practican todos los días las enseñanzas de Ryuho Okawa rezando, estudiando las enseñanzas, reflexionando y meditando". La web subraya que "el pilar de esta vida religiosa es recitar el Dharma de la Mente Correcta cada mañana y cada tarde".



Según la página, Okawa escribió 2.300 libros y dio mas de 1.600 conferencias públicas. También incursionó en la política en un partido que quería declararle la guerra a Corea del Norte.

Fuente: "La Nación" de Argentina, GDA