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Resumen

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronuncia desde el Palacio del Elíseo al día siguiente de los disturbios y saqueos ocurridos en el país. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronuncia desde el Palacio del Elíseo al día siguiente de los disturbios y saqueos ocurridos en el país. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia AFP

“Nada justifica” ni “excusa” la violencia durante las protestas en Francia, aseguró este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, un día después de los saqueos y disturbios registrados en varias ciudades que conmocionaron al país.

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