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Resumen

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Un incendio destruye el ayuntamiento de Limoges después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante las protestas contra el "alto costo de la vida" en Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de PASCAL LACHENAUD / AFP).
Un incendio destruye el ayuntamiento de Limoges después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante las protestas contra el "alto costo de la vida" en Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de PASCAL LACHENAUD / AFP).
/ PASCAL LACHENAUD
Por Agencia EFE

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia.

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