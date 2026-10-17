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Esta fotografía muestra escombros y daños tras una manifestación en protesta contra el "alto costo de la vida", en la rue de Rivoli, París, el 17 de octubre de 2026. GUILLAUME SALIGOT / AFP
Esta fotografía muestra escombros y daños tras una manifestación en protesta contra el "alto costo de la vida", en la rue de Rivoli, París, el 17 de octubre de 2026. GUILLAUME SALIGOT / AFP
Por Agencia EFE

Cientos de miles de personas protestaron este sábado en Francia contra el encarecimiento de la vida en una jornada clave para medir el malestar social que terminó con disturbios y saqueos, cuando quedan seis meses para la elección presidencial.

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