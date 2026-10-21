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El presidente de Rusia, Vladimir Putin (derecha), conversa con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff , durante su reunión en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (derecha), conversa con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff , durante su reunión en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El emisario de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió este miércoles en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien transmitió una serie de “ideas” para un posible acuerdo de paz en Ucrania.

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