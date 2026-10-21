El emisario de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió este miércoles en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien transmitió una serie de “ideas” para un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Al comienzo del encuentro, poco después de las 09H00 GMT, Witkoff dijo que había venido con “ideas” para un “acuerdo de paz” en Ucrania, más de cuatro años y medio después del inicio del conflicto en 2022 con la ofensiva rusa a gran escala en el país vecino.

“Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad”, dijo Witkoff a Putin, en unos comentarios transmitidos por la televisión estatal rusa.

Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un estadounidense y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino Estados Unidos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

Steve Witkoff calificó a Vladimir Putin de “humanista” tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por “actividades mercenarias” en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró esta semana que había pedido a Rusia que liberara al detenido y este miércoles anunció que está “de camino” a Estados Unidos. La liberación se ha producido sin “contrapartida”, aseguró.

El negociador estadounidense también consideró que la cooperación económica entre Moscú y Washington ilustra “las posibilidades” que se presentan para el futuro.

El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos partirá en “dos o tres días”, indicó Putin. Su vice primer ministro Alexander Novak mencionó el jueves como fecha de salida.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff asiste a una reunión con el presidente ruso en San Petersburgo el 21 de octubre de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

A comienzos de octubre, Trump anunció un acuerdo entre Washington y Moscú para la entrega de diésel ruso. Este levantamiento de sanciones contra Rusia fue muy criticado por Kiev y sus aliados.

Se trata de un intento de hacer bajar los precios del combustible para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre que se anuncian difíciles para Trump y los republicanos.

Negociaciones “positivas” en Oslo

La reunión de San Petersburgo se celebra en un momento complicado en la relación entre Washington y Kiev, que considera que Estados Unidos ha pasado a apoyar a Rusia.

La situación parece haber mejorado tras la conversación el martes en Oslo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con Witkoff y con el enviado estadounidense Jared Kushner, quien asistió a ella por videoconferencia. También participaron dirigentes noruegos y finlandeses.

Al final del encuentro, Zelensky reclamó tener voz en cualquier negociación sobre el futuro de su país.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de visita en India, ha estimado que estas conversaciones han sido “positivas”. “Nada inesperado”, pero “ahora, con estas ideas, (Steve Witkoff) podrá ir a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa”, afirmó.

Un funcionario estadounidense declaró a la AFP que han sido unas conversaciones “muy productivas y constructivas” y que “ahora existe una gran coincidencia entre Estados Unidos, Ucrania y Europa sobre los próximos pasos”.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, los combates continúan en el frente, sin avances significativos por ninguna de las partes.

Intercambio de información

Zelensky ha acusado estos últimos días a Estados Unidos de retrasar deliberadamente la entrega prevista de misiles interceptores Patriot, esenciales para neutralizar los misiles balísticos y los drones rusos.

El martes sin embargo Zelensky expresó su satisfacción por el hecho de que el intercambio de información de inteligencia estadounidense “ahora funcione”, lo que permite a su país estar avisado con antelación de los lanzamientos rusos.

Washington niega haber perjudicado deliberadamente a Ucrania, ordenando la detención del intercambio de inteligencia o limitando el funcionamiento del servicio de comunicación por satélite Starlink.

La Comisión Europea instó el miércoles a SpaceX, el grupo del multimillonario estadounidense Elon Musk, a “restablecer de urgencia” el pleno acceso de Ucrania a Starlink, utilizado por su ejército.

En el terreno, Rusia bombardeó de nuevo durante la noche el sector energético, la red ferroviaria y edificios residenciales en Ucrania, con un saldo de al menos cuatro muertos, según Kiev.