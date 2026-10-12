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Resumen

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Un miembro de la Guardia Nacional de México permanece en el malecón de Puerto Vallarta mientras las olas rompen contra la costa ante la posible llegada del huracán Simón. (Foto de ULISES RUIZ / AFP).
Un miembro de la Guardia Nacional de México permanece en el malecón de Puerto Vallarta mientras las olas rompen contra la costa ante la posible llegada del huracán Simón. (Foto de ULISES RUIZ / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia AFP

El potente huracán Simón, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de 5, ha dejado un muerto y daños materiales a su paso por el Pacífico de México, informaron este lunes las autoridades.

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