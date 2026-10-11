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Resumen

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El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas de Jalisco (oeste de México), por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes, según informaron este domingo autoridades mexicanas. (EFE/Arturo Montero)
El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas de Jalisco (oeste de México), por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes, según informaron este domingo autoridades mexicanas. (EFE/Arturo Montero)
Por Agencia AFP

Los últimos pronósticos del domingo redujeron las posibilidades de que el huracán Simón toque tierra en México, sin que disminuyan los riesgos de fuertes lluvias y vientos severos.

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