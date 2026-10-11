Los últimos pronósticos del domingo redujeron las posibilidades de que el huracán Simón toque tierra en México, sin que disminuyan los riesgos de fuertes lluvias y vientos severos.

El ciclón avanza a un ritmo peligrosamente lento y paralelo a la costa del Pacífico en una categoría 4 de 5 en la escala Saffir Simpson. Los efectos suelen golpear más a medida que pasa más tiempo en un mismo lugar.

MIRA AQUÍ: Huracán Simón cambia de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a costas del Pacífico de México

Pero “parece estar sintiendo los efectos del terreno alto” de la cadena montañosa que atraviesa esta región, indicó la agencia de huracanes de Estados Unidos (NHC) en su boletín más reciente.

El NHC observó que es “cada vez más probable que Simón evite tocar tierra directamente a corto plazo”.

El gobierno mexicano prevé “que se debilite paulatinamente durante las próximas horas”, según su último reporte.

Turistas

Un equipo de la AFP fue a Puerto Vallarta, una joya turística que será golpeada por los efectos del huracán. Las autoridades piden a los paseantes alejarse del malecón.

Las olas rompían con fuerza sobre este paseo y el agua rebasaba una estatua de un caballito de mar de unos dos metros.

“Ven la ola y parece que les dicen arrímense (acérquense)”, reprochó una policía sobre un grupo de turistas que se acerca a tomar fotos e ignora la indicación de alejarse de la orilla.

“Vemos a varias personas que les cuesta un poco acatar indicaciones y se ponen en riesgo”, indicó la oficial Claudia Matías.

Los negocios protegieron ventanas y puertas con tablones, y en algunos pintaron en aerosol mensajes como “Simón dice: ‘todo va a estar bien’”, en referencia al popular juego en el que los niños siguen instrucciones, o “Simón, sé breve, pacífico” junto al dibujo de un tiburón y caras felices.

Manuel Jaime, habitante de Vallarta de 37 años, caminaba en la acera de enfrente, llena de negocios tapiados. Salió a pasear con su familia para relajarse.

Fotografía de la zona hotelera este domingo en Puerto Vallarta en Jalisco (México). (EFE/Arturo Montero) / Arturo Montero

“En esta ocasión parece ser que va a estar muy tranquilo el puerto, esperemos que sí”, dijo. Pero la intensidad de la lluvia y la marea incrementa hacia la tarde.

MIRA AQUÍ: Iglesia en Argentina pide orar por la salud de León XIV cuando resta un mes para su visita

Vicente García, un turista de 48 años, proveniente de California, coincide. “Esperábamos una tormenta más grande ayer, así que permanecimos adentro, pero me alegra que no fuera así”, indicó. “Ya nos vamos mañana”.

Por la mañana el gobierno mexicano estimó que hacia las 18H00 locales del domingo el centro del ciclón llegaría a unos 15 km de las costas del estado de Jalisco.

MIRA AQUÍ: Hutíes reivindican ataques contra el aeropuerto de Riad e infraestructura energética de Arabia Saudita

Aunque no toque tierra “todas las bandas nubosas del ciclón o la parte intensa del ciclón de todos modos va a estar afectando” poblados a la orilla del mar, explicó a la AFP el director del servicio meteorológico de México, Fabián Vázquez.

“Vamos a tener efectos muy severos sobre todo de viento en la costa” con olas de hasta nueve metros y lluvias extraordinarias, añadió.

Refugios

El sábado, la Marina de México evacuó por barco a un centenar de personas de poblados costeros amenazados por Simón.

En Puerto Vallarta, decenas de habitantes comenzaron a llegar a los refugios provenientes de colonias en riesgo por inundaciones.

MIRA AQUÍ: Irán dice que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra

“A lo mejor si llega el huracán, va a levantar la casa y por eso mejor decidimos venir a un refugio”, dice José de Jesús Santillán, albañil de 55 años, sentado en un camastro.

En otro albergue permanece Raquel García, de 58 años. Vive en una zona de riesgo por inundaciones.

Pero no le preocupan demasiado las pérdidas materiales. “Con el tiempo, lo vamos a recuperar (...) yo prefiero mi vida y la de mi esposo que las cosas”.

VIDEO RECOMENDADO

Rusia engaña a extranjeros de países como Colombia, Brasil y Cuba para que combatan en Ucrania, denunció el jueves 10 de septiembre Amnistía Internacional en un informe que cita entrevistas con prisioneros de guerra que firmaron contratos militares con Moscú, según la organización. (AFP)

SOBRE EL AUTOR