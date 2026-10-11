icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del 07 de octubre de 2026 de personas participando en una manifestación en favor de Palestina en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del 07 de octubre de 2026 de personas participando en una manifestación en favor de Palestina en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales colombianos preparan una jornada de movilización para el próximo miércoles, en lo que será una primera prueba del nivel de contestación al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses en el poder.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.