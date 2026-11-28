Resumen
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El presidente de Colombia, el extremo derechista Abelardo de la Espriella, expresó su apoyo a Santiago Abascal, candidato del también extremo derechista partido Vox, de cara a las elecciones generales que se celebrarán en España este domingo.
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