El presidente de Colombia, el extremo derechista Abelardo de la Espriella, expresó su apoyo a Santiago Abascal, candidato del también extremo derechista partido Vox, de cara a las elecciones generales que se celebrarán en España este domingo.

“Querido amigo, España se merece un presidente como tú”, aseguró De la Espriella en un video difundido en la cuenta de X de Abascal, donde le deseó “la mejor de todas las suertes” en los comicios.

Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo. @ABDELAESPRIELLA #FirmesPorLaPatria https://t.co/u9KmKe5Y8N — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2026

El presidente colombiano cerró su mensaje con un “firme por España y firme por la patria”, el eslogan que popularizó durante su campaña presidencial y que lo llevó a ser elegido el pasado junio en las urnas.

Abascal y De la Espriella se encontraron en Madrid en enero y se han expresado apoyo en varias ocasiones. El candidato de Vox también respaldó al presidente colombiano cuando este estaba en campaña.

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El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el jueves 19 de noviembre que había cometido "errores" durante un tenso cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de ser un "irresponsable", a diez días de las elecciones generales. (AFP)

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