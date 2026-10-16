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Un Perú atractivo para la inversión

“Estamos trabajando para lograr que invertir en el Perú sea sencillo. Es momento de liberar las trabas, condiciones adversas y demoras”.

    Juan Carlos Requejo Alemán
    Por

    Ministro de la Producción

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    Resumen

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    "Nuestro gobierno busca lograr que el Perú pase a crecimientos económicos de doble dígito. Para lograrlo, se requieren muchas cosas. La primera de ellas es generar confianza". Ilustración: El Comercio
    "Nuestro gobierno busca lograr que el Perú pase a crecimientos económicos de doble dígito. Para lograrlo, se requieren muchas cosas. La primera de ellas es generar confianza". Ilustración: El Comercio

    Cuando la presidenta Keiko Fujimori Higuchi dijo, en el Foro de las Naciones Unidas, “el Perú es clave”, lo que hizo fue comunicar al mundo que nuestro país ingresará en modo de reactivación económica.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.