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La Constitución Económica

“A la luz de ciertos proyectos de ley, ¿conocerán los actuales parlamentarios las diferencias entre los servicios públicos y privados?”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Los principios rectores de la Constitución Económica los encontramos en el artículo 58 del Texto Supremo, donde se perfilan los alcances del régimen económico de economía social de mercado.

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