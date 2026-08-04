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Cumplir para confiar

“El nuevo gobierno podría escoger un número determinado de resultados que importen directamente en la vida cotidiana y organizar al Estado para alcanzarlos”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La presidenta Keiko Fujimori ha pedido a los ciudadanos que recuperen la confianza en el Estado. La aspiración es legítima. Pero esa confianza crece cuando las personas comprueban que las instituciones pueden resolver sus problemas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La presidenta Keiko Fujimori ha pedido a los ciudadanos que recuperen la confianza en el Estado. La aspiración es legítima. Pero esa confianza crece cuando las personas comprueban que las instituciones pueden resolver sus problemas". Ilustración: Giovanni Tazza

    La presidenta Keiko Fujimori ha iniciado su gobierno con una tarea especialmente difícil: recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado. Es comprensible que, para lograrlo, se apueste por nombramientos de su entorno y se necesiten mensajes claros y decisiones rápidas. Todo ello, si se hace bien, importa, pero no basta. La confianza aumenta cuando el Estado cumple. Y cumplir demanda, además de autoridades competentes y presupuestos suficientes, una maquinaria pública diseñada para producir resultados. Allí el Perú tiene un problema mucho más profundo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.