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No es plagio, es copIA

“La paradoja de este desarrollo es que pareciera forzarnos a los humanos a tener que, a partir de ahora, escribir de forma mediocre, para no ser tachados de máquina o ‘spam de IA’”.

    Álvaro Zapatel
    Por

    Profesor en EADA Business School - Barcelona

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La semana pasada, el Financial Times (FT) colocó un bochornoso encabezado a una columna de opinión escrita por el reconocido profesor y académico de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann. En ella, el diario británico señalaba que “[habían] tomado conocimiento de que se utilizó IA para condensar un borrador más extenso de esta columna previo a su envío al FT y a la revisión de su comité editorial. El código editorial de conducta del FT prohíbe expresamente el uso de IA en el proceso de redacción”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.