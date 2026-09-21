Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes que dejaron de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

CNN, MS Now y Politico interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

Trump el anunció el viernes que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Vaughn Hillyard, corresponsal de MS NOW en la Casa Blanca, realiza un reporte televisivo desde una esquina a las afueras de la Casa Blanca el 21 de septiembre de 2026. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP). / FINN GOMEZ

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

Ex estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato.

Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas.

Trump recibe asiduamente a ese “pool” de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo.

Letrero de CNN en el stand de la cadena en el área de prensa de la Casa Blanca, luego de que a los periodistas de la cadena se les negara la entrada a los terrenos de la Casa Blanca, el 19 de septiembre de 2026 en Washington, DC. Foto: Getty Images vía AFP / GRAEME SLOAN

El gobierno no decide

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”.

Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda, consultada por la AFP.

“El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegida, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade el documento judicial, presentado en Washington.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró su acusación y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

Trump aseguró, citando unos supuestos estudios de medios, que su gobierno tiene una cobertura negativa cercana al 100%, sin dar más detalles.

Enfrentamiento constante

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

“Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos” explicó Trump para justificar su acción el pasado viernes.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente”, reiteró Trump este lunes.

El republicano, de 80 años, ha advertido que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

Trump achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

Durante ese mandato le vetó al periodista Jim Acosta, de es cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días.

Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena.

Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que “nunca sonríe”.