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Resumen

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La reportera de CNN, Julia Benbrook, realizó un reporte en directo cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP)
La reportera de CNN, Julia Benbrook, realizó un reporte en directo cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de septiembre de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes que dejaron de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

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