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Cuando la realidad interrumpe el live

“Hablar directamente con la gente es una ventaja. Hablar todo el tiempo no necesariamente”.

    Hugo Coya
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La presidenta Keiko Fujimori parece haber tomado una decisión bastante clara: no esperar a que los medios de comunicación construyan la imagen de su gobierno. Prefiere hacerlo ella misma. Visita, anuncia, conversa y, sobre todo, transmite.

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