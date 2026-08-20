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Todo tiene su final

“Lo que parecía ser una eficaz herramienta para capturar la iniciativa política parece haberse convertido en una carga extra a las presiones naturales del ejercicio de gobierno”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Keiko Fujimori ha logrado completar su Gabinete Ministerial. Sin embargo, no ha estado exenta de las críticas. (Foto: Hugo Pérez/GEC)
    Keiko Fujimori ha logrado completar su Gabinete Ministerial. Sin embargo, no ha estado exenta de las críticas. (Foto: Hugo Pérez/GEC)
    / HUGO PEREZ

    La semana pasada, comentaba, en este mismo espacio, dos aspectos positivos del Ejecutivo en sus primeros días: iniciar con una aprobación popular auspiciosa y realizar recambios alentadores en sectores claves. Como resultado, la oposición afrontó dificultades para ocupar algún espacio.

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