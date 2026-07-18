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Haciendo política con la reconciliación

“La mejor manera de reconciliar al Perú es incluir a los excluidos en una formalidad abierta y en servicios públicos eficientes, que atiendan”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    El argumento de que liberar a Pedro Castillo despolarizaría el país, se sustenta en la creencia, avalada por el 54% de los peruanos según una encuesta, de que Pedro Castillo fue derrocado por los poderes limeños porque era un hombre del pueblo. Entonces excarcelarlo sería un acto de reparación que ayudaría a reconciliar el país.

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