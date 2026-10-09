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“No vamos a darles ahora nada”

“Las banderas del No a Keiko sirven para las marchas, no para el Parlamento”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La sesión del pleno de la Cámara de Diputados no solo fue un tira y afloja entre el oficialismo y la oposición, sino que permitió evidenciar cómo está trazada la cancha y cómo quienes pretenden colocarse al “centro político” se van pareciendo cada vez más a eso que no quieren ser... paradojas de la política.

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