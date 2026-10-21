Una de las novedades que trajo la reforma constitucional que impulsó el Congreso pasado, en virtud de la cual regresamos a un sistema bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, la encontramos en el nuevo artículo 105 de la Constitución, que contempla una suerte de silencio positivo parlamentario según el cual, si vence el plazo que establece el reglamento del Senado para que este apruebe o modifique la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados, sin que ello ocurra, el presidente del Congreso envía al presidente de la República la autógrafa de la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

A raíz del entrampamiento del procedimiento legislativo que se produjo en la Comisión de Constitución del Senado, respecto del pedido de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, e invocando el precepto constitucional antes señalado y la lectura del artículo 116 del reglamento del Senado –que regula el procedimiento de urgencia y que dispone que las proposiciones calificadas de urgencia tienen un plazo para dictaminar de siete días hábiles improrrogables–, he escuchado con asombro sostener que, al vencimiento de los mencionados siete días, correspondía que el presidente del Congreso remita a la presidenta de la República la autógrafa de la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

Tal lectura e interpretación es equivocada, pues confunde situaciones. Si bien el artículo 116 del reglamento del Senado fija ese plazo con carácter de improrrogable para dictaminar, no contempla la conclusión a la que se recomendaba arribar, siendo un artículo que no es el que desarrolla el silencio positivo parlamentario.

El artículo del reglamento del Senado que desarrolla lo previsto en el artículo 105 de la Constitución es el 150, cuyo epígrafe es, justamente, “remisión de la autógrafa por vencimiento de plazo”, según el cual “el plazo de revisión de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados al Senado vence al término del siguiente período anual de sesiones posterior al de su recepción por el Senado”. Para mayor exactitud, el segundo párrafo de dicho artículo señala: “Vencido el plazo de revisión, se procede conforme a lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú”.

Como es fácil entender, el tan pomposamente invocado silencio positivo parlamentario –que fue, además, utilizado por quienes promovieron la reforma constitucional como uno de los antídotos colocados en el Texto Supremo para evitar la parálisis legislativa– es un auténtico engañamuchachos, pues en el reglamento del Senado estos mismos que se llenaban la boca alabando tal previsión fueron los que fijaron el plazo para que tal situación pueda hacerse efectiva, y el contemplado es, como se verá, una eternidad, por no decir, hasta las calendas griegas.

En el caso del pedido de facultades legislativas, lo aprobado en la Cámara de Diputados se remitió al Senado este mes de octubre; en consecuencia, el vencimiento del siguiente período anual de sesiones, posterior al de su recepción por el Senado, se produciría el 26 de julio del 2028. Es decir, ¡de aquí a un año y nueve meses!, aunque usted no lo crea.

Este es un ejemplo más de cómo se nos tomó el pelo con la reforma constitucional. Los actuales parlamentarios deberían al menos promover la modificación de los reglamentos que el anterior Congreso les dejó como fina cortesía. Aún no lo hacen porque, quizá, ni siquiera conocen lo que heredaron.