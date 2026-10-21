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¿Silencio positivo parlamentario?

“Este es un ejemplo más de cómo se nos tomó el pelo con la reforma constitucional”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Una de las novedades que trajo la reforma constitucional que impulsó el Congreso pasado, en virtud de la cual regresamos a un sistema bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, la encontramos en el nuevo artículo 105 de la Constitución, que contempla una suerte de silencio positivo parlamentario según el cual, si vence el plazo que establece el reglamento del Senado para que este apruebe o modifique la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados, sin que ello ocurra, el presidente del Congreso envía al presidente de la República la autógrafa de la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.