Trump y las Américas

Ahora que el Partido Republicano sufrió una paliza histórica en las elecciones de medio término, ¿cómo cambiará la política del gobierno de Trump hacia el hemisferio?

Hay que reconocer que la política exterior de Trump ha sido impredecible. Durante su campaña presidencial, Trump no mencionó que convertiría a América Latina en una prioridad estratégica, reavivando la Doctrina Monroe a su estilo, o que tomaría el Canal de Panamá o Groenlandia, o que convertiría a Canadá en un estado más de su país, como luego dijo que contemplaba hacerlo.

El presidente que prometió no meter a Estados Unidos en guerras inició una contra Irán, de la cual hasta ahora no ha podido librarse. En cierto sentido, el sorpresivo derrocamiento de Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas estadounidenses influyó en la política hacia Irán, ya que Trump aparentemente pensó que podría repetir una victoria semejante en Medio Oriente. A su vez, los elevados precios del petróleo resultantes influyeron en que Trump trabajara con la dictadura interina venezolana en un acuerdo petrolero.

¿Será capaz el nuevo Congreso, con mayorías demócratas, de ejercer control sobre las políticas de Trump en la región? Solo un poco, pero en las áreas donde sí pueden influir –las de supervisión–, el papel parlamentario será importante.

Tres políticas caracterizan las prioridades del gobierno de Trump hacia la región: los aranceles, las restricciones migratorias y de seguridad—tanto respecto al narcotráfico como respecto a rivalidades geopolíticas y respecto a lo que Trump considera seguridad nacional (léase acceso al petróleo y minerales).

No podemos esperar que el Congreso afecte las restricciones que Trump ha erigido a la inmigración y al comercio, pues ha sido el mismo Congreso el que, a lo largo de décadas, le ha dado enormes poderes al Ejecutivo en esos ámbitos. Trump seguirá explotando las leyes para mantener altas las barreras comerciales y migratorias.

Pero es respecto de la política exterior y de seguridad donde el Congreso más ha abdicado de su responsabilidad constitucional y ha promovido una presidencia imperial. Desde la segunda mitad del siglo XX, los dos partidos han cedido un poder casi sin restricciones al Ejecutivo cuando este apela a la seguridad nacional.

Por ser justamente el área donde el Ejecutivo estadounidense ha acumulado más poderes, podríamos esperar que Trump sea todavía más activo en el ámbito internacional. De hecho, un análisis de la revista británica “The Economist” encontró que, desde la época del presidente Harry Truman, a mediados del siglo pasado, los presidentes son “mucho más activos en el extranjero durante los dos últimos años de sus segundos mandatos”.

Una señal de que la política exterior de Trump pueda seguir siendo hiperactiva se dio estos días cuando nombró a Stephen Miller jefe de gabinete. Miller ha sido el arquitecto de las políticas migratorias de Trump y gran promotor de las políticas militares. ¿Significará esto algo bélico respecto de Cuba?

Lo que sí puede hacer el nuevo Congreso es supervisar las políticas del gobierno y presionarlo para que ajuste algunas y sea más transparente. El Congreso citará a miembros del gobierno para que testifiquen sobre una serie de preguntas cuyas respuestas pueden ser aclaradoras, especialmente respecto de Venezuela.

¿Qué exactamente dice el acuerdo petrolero con Venezuela? ¿Cómo se eligió como socio a Alejandro Betancourt, investigado por corrupción en varios países, y cómo se están eligiendo otros socios? ¿Cómo y en qué cantidades se ha usado el dinero del petróleo venezolano, tanto en Estados Unidos como por el régimen venezolano? ¿Dónde está la auditoría que se ha hecho al respecto? ¿Bajo qué autoridad legal se involucra al Pentágono para ser dueño de una empresa petrolera?

El Congreso podrá presionar para que se adelanten elecciones en Venezuela o para poner fin a los ataques ilegales a botes en alta mar por ser acusados de narcotráfico. Veremos que el Congreso todavía tiene margen para influir.