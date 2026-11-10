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Trump y las Américas

“Lo que sí puede hacer el nuevo Congreso de EE.UU. es supervisar las políticas del gobierno y presionarlo para que ajuste algunas”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (MANDEL NGAN / AFP)
    (MANDEL NGAN / AFP)
    / MANDEL NGAN

    Ahora que el Partido Republicano sufrió una paliza histórica en las elecciones de medio término, ¿cómo cambiará la política del gobierno de Trump hacia el hemisferio?

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