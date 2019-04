Arequipa: dictan prisión preventiva para regidor acusado de tocamientos indebidos

El juez Jorge Sandoval Arenas, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Caravelí, dispuso siete meses de prisión preventiva para el regidor de la Municipalidad Provincial de Caravelí, Humberto Zacarías Quispe Huamaní, quien fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos a una menor de 10 años, en Arequipa.

El fiscal Wilfredo Sánchez Vera, de la Fiscalía Penal Corporativa de Caravelí, había solicitado nueve meses. Para el juez, el relato de la menor fue coherente, persistente y consistente.

Quispe Huamaní, quien fue trasladado al penal de Pucchun, en Camaná, negó en todo momento haber atentado contra la menor. El regidor podría recibir entre 9 y 15 años de pena de cárcel por el delito de tocamientos indebidos.

- El caso -

Todo empezó el último viernes, cuando Gladys envió a su menor hija a comprar al bazar comercial Virgen del Buen Paso, de propiedad del regidor Quispe Huamaní. La menor le contó a su madre que solicitó algunos productos al funcionario, a lo que este respondió que los tenía en el segundo piso, en el almacén, y que lo acompañara a subir. Fue en ese momento que el regidor habría aprovechado para tocarle el derrier.



Al día siguiente, el sábado, la mamá vuelve mandar a la niña al bazar a comprar vasos y el regidor la atiende. Tras suceder lo mismo que el día anterior, la niña cuenta lo ocurrido a su madre.



Gladys denunció el hecho en la comisaría de Caravelí y los agentes policiales lograron detener al regidor la tarde del sábado. Durante su detención dijo que se trataba de un mal entendido.

La menor pasó por la evaluación de integridad física. Al principio la madre se negó a que su hija pase por más evaluaciones y también a firmar las actas fiscales, argumentando que había recibido amenazas. Sin embargo, luego la menor fue evaluada psicológicamente.

- Consecuencias -

Humberto Quispe pertenece al movimiento regional Arequipa Renace, la misma organización política del alcalde provincial de Caravelí, Diego Montesinos, quien horas antes de la audiencia, dijo que lamentaba mucho que un miembro de su equipo (con el que elaboró el plan de gobierno para la provincia) pase por esta situación.



"Yo no puedo decir ahora que no es mi amigo. En los momentos difíciles hay que apoyarnos. Él es parte de este equipo, es un amigo. Pero es la fiscalía la quién debe hacer su trabajo de investigación a la brevedad. Nosotros no vamos a intervenir, ni para bien, ni para mal. Respetaremos lo que diga el juzgado”, agregó la autoridad edil.

El abogado Jorge Sumari, especialista en derecho municipal explicó a este medio que el efecto jurídico luego de la prisión preventiva es que el cargo del regidor queda automáticamente suspendido. El Consejo Municipal debe declarar (mediante acuerdo municipal) la suspensión y notificar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se acredite al accesitario, quién ocupará sus funciones mientras dure el mandato de prisión.

“En el caso de que haya una sentencia condenatoria con la confirmación en segunda instancia el cargo sigue suspendido. Cuando llega a la Corte Suprema y se ratifica, su sentencia puede ser vacado. Si es declarado inocente y es liberado, el regidor puede regresar a su cargo de manera inmediata”, indicó Sumari.

