Estos son los principales problemas que atraviesan los jóvenes en el país| INFORME

En el Perú hay 7’554.204 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, según el censo del 2017. Es decir, este grupo representa casi al 30% de la población peruana. ¿Qué hace el Estado Peruano para protegerlos y ofrecerles calidad de vida? Las Naciones Unidas ha planteado, en su reciente informe “Desafíos y prioridades: políticas de adolescentes y jóvenes en el Perú”, cuatro temas que el Estado debe reforzar a favor de este grupo.



1.- Deserción escolar

​

La pobreza, el embarazo adolescente y la violencia escolar han sido factores claves en el atraso y la deserción escolar. En el 2015, el 31,5% de los jóvenes que vivían en el ámbito urbano no culminó sus estudios básicos. En el rural, fue el doble. Las regiones de la selva presentaron la mayor tasa de no culminación escolar (54,2%). La ONU señala como otra de las causas a la deficiencia en la infraestructura y la calidad educativa en la zona rural.



“Nosotros estamos trabajando en 16 regiones con las unidades de protección especial para evitar esa deserción escolar y los riesgos de desprotección. Trabajamos en conjunto con las familias”, refiere Cecilia Aldave, viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP.



En tanto, Ángela Reymer, directora de Educación Básica Regular del Minedu, asegura que, ante el abandono escolar en las zonas rurales, el sector ha implementado nuevos modelos de servicio educativo como la secundaria con residencia o la secundaria con alternancia, cuando los jóvenes asisten a clases ciertos días del mes y el resto lo dedican a sus comunidades.

2.- Ni estudian ni trabajan

​

“El tema de los jóvenes que no trabajan ni estudian es un problema grave que tiene que ser abordado de manera inmediata. Es momento de la acción. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado”, reflexiona María del Carmen Sacasa, coordinadora residente de la ONU en el Perú.



Y no es para menos. El informe detalla que el 17% de los adolescentes y jóvenes peruanos de entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja. La mayoría de ellos son del sector urbano (19%) y son mujeres (24,2%) que argumentan que no trabajan porque se dedican a los quehaceres del hogar.



Raúl Mauro, director general de Promoción del Empleo del Mintra, recuerda que el sector tiene programas como Ponte en Carrera o Proyecta tu Futuro, para los jóvenes que buscan orientación laboral. Sin embargo, revela otras cifras desalentadoras sobre la oferta laboral.



Según la encuesta de demanda ocupacional para el 2019, que será revelada en los próximos días, se estima que las empresas medianas y grandes del sector productivo esperan contratar solo a siete mil universitarios el próximo año. “Siete mil universitarios frente a 89 mil egresados, digamos que solo uno de cada diez jóvenes que se preparan en las universidades del país encontraría empleo el próximo año, ¿y el resto?”, se pregunta.



3.- No más violencia

​

Violencia familiar, escolar y sexual: los adolescentes y jóvenes peruanos han sido víctimas de al menos una de las tres. Según el estudio, que analiza datos de Enares y Endes, al 2015 el 81,3% de los adolescentes de 12 a 17 años fueron víctimas de algún tipo de violencia en su hogar o en un centro de atención residencial.



En el colegio tampoco están seguros. La Enares del 2015 estima que el 73,8% de los adolescentes fueron víctimas de algún tipo de violencia en el colegio donde estudiaban. La misma encuesta revela que el 34,6% de adolescentes fueron víctimas de violencia sexual alguna vez en su vida. La mayoría de casos se reportó en adolescentes de entre 15 y 17 años.



Pese a que el informe reconoce la presencia de programas de protección infantil del MIMP y del Minsa, alerta que hay deficiencia en el ámbito de prevención.



“Cuando uno ve las cifras de casos de violencia sexual atendidos por el MIMP, el 70% de las víctimas son adolescentes. Es una cifra abrumadora que nos hace pensar qué es lo que está pasando. El Estado Peruano está en deuda en la prevención de este tema”, reconoce la viceministra Aldave.



4.- Niñas embarazadas

​

En el ámbito de salud, las cifras siguen siendo preocupantes. En el Perú, hay niñas que pasaron a ser madres. Según analiza el estudio, el 12,8% de adolescentes de 15 a 19 años alguna vez salieron embarazadas en el 2015. Si le hacemos zoom a las cifras, vemos que el 25% de las adolescentes de esa edad y que viven en la selva son madres. La ONU solo tiene una explicación: la ausencia del Estado.



Según la viceministra de Salud Pública, Claudia Ugarte, el Minsa sí trabaja en la prevención, pero reconoce que hay una brecha muy grande aún. Además, asegura que buscará coordinar con el Minedu para que en el currículo escolar se fortalezca la educación sexual.



La ONU también ha mostrado su preocupación por las estrategias de salud mental en los jóvenes para evitar los suicidios.



“Todas las cifras, todas, son alarmantes, pero los retos que tiene el Estado son clarísimos y debe actuar. Esto tiene que ser financiado y debe ser monitoreado”, agrega Ola Isaza, representante de Unicef Perú.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe