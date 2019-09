Un problema más allá de las incubadoras: ¿cuáles son los riesgos de los prematuros en Perú?

De los 254.000 niños que han nacido en lo que va del año en el Perú, 17.000 fueron prematuros (con menos de 37 semanas de gestación), según informó el Ministerio de Salud (Minsa). De este último

grupo, murieron 1.200, informó la titular de esta cartera, Zulema Tomás.

Si bien el instrumental médico, como las incubadoras, son imprescindibles para que el menor pueda sobrevivir, también lo es la nutrición parenteral (método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal), la disponibilidad de neonatólogos especialistas, entre otros factores.

"El bebe prematuro es una complejidad y una situación de riesgo. Para sacarlos adelante, se requiere una serie de recursos, tecnología y un manejo especial para poder lograr la madurez de sus órganos que le permitan sobrevivir espontáneamente", dijo el doctor Pedro Mascaro, exdirector del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).

-Razones de mortalidad de prematuros en Perú-



En el 2018 murieron en todo el país 2.218 bebes prematuros, según la Dirección Nacional de Epidemiología del Minsa. Esta cifra representó el 67,4% de las 3.290 muertes neonatales (menores que no llegaron a los 28 días de vida) registradas el año pasado en hospitales y centros médicos del Perú.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los prematuros son aquellos que nacen entre las 29 y 37 semanas de gestación. Sin embargo, hay un segundo grupo, que son los inmaduros, que nacen entre las 22 y 28 semanas. "Los inmaduros tienen el 90% de probabilidad de morir", dijo Mascaro a El Comercio.

Por su parte, el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, explicó que las principales causas de muerte de los bebes prematuros están relacionadas con problemas respiratorios, neurológicos e infecciosos. "Hay otras complicaciones como transtornos de la retina y problemas de alimentación", explicó a este Diario.

"Un niño prematuro muere porque está en tres desventajas: no está preparado para respirar adecuadamente, puede fallecer porque no regula la temperatura y porque no ha desarrollado el reflejo de succión", añadió el doctor Mascaro.

Entre otras complicaciones, los bebes prematuros pueden sufrir hemorragias cerebrales y son más susceptibles a infecciones. "Cuando tiene una infección, esta es la causa del fallecimiento, pues sus defensas todavía no se han desarrollado", dijo Mascaro.

-La necesidad de incubadoras-



Las incubadoras le brindan al bebe el calor y humedad que necesita mientras permanece aislado del medio ambiente. Pero, así como requiere este instrumental, también necesita equipos de oxigenoterapia, ventiladores mecánicos, nutrición parenteral, medicamentos e insumos.

"En los últimos años, la sobrevida de los prematuros se ha incrementado. Lo grave en este caso es que los bebes prematuros han fallecido fundamentalmente por falta de atención en los servicios: por no tener incubadoras, nutrición paenteral; múltiples causas que revisten gravedad", comentó Salinas.



Asimismo, el exdirector del INMP explicó que en el país son pocos los hospitales que cuentan con los servicios completos para atender a los prematuros, como las unidades de cuidado intensivo neonatal.

"No se trata solo de incubadoras, se requiere de insumos y cuidados especiales. Faltan neonatólogos en el Perú. ¿De qué vale tener la unidad si no se tiene al profesional? Este es un problema no de ahora, sino que se ha acumulado y viene de años atrás", declaró.

Según la ministra Tomás, en el país faltan más de 300 neonatólgoos para atender la demanda actual.

-Madres con anemia-



Finalmente, ambos doctores especialistas mencionaron que el problema de los bebes prematuros tiene relación también con las condiciones de la madre.

"El problema no empieza solo cuando nace, sino que muchas de estas cosas dependen y tienen que ver con los problemas en la mamá. Por ejemplo, un cuadro infeccioso, una infección urinaria, enfermedades metabólicas, lesiones en el cuello uterino, entre otros", dijo el doctor Mascaro.

Por su parte, el doctor Salinas indicó que el control prenatal es primordial. "Es importante acabar con la anemia en las gestantes. El 30% de mujeres gestantes en Perú tienen anemia y algunas desnutrición, eso conlleva a nacimientos prematuros y niños de bajo peso al nacer", finalizó.

