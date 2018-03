Proyecto "cunas salvadoras" fue aprobado: ¿en qué consiste esta polémica iniciativa?

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República aprobó ayer el dictamen del proyecto de ley "Cunas salvadoras" (PL 211-2016 CR), que busca instalar incubadoras acondicionadas en establecimientos de salud públicos o privados para que las mujeres puedan dejar ahí al recién nacido que no vaya a ser criado por la madre.

La mujer que tome la decisión de dejar al bebe en estas incubadoras podrá hacerlo de manera anónima y sin responsabilidad legal, según se indica en el proyecto.

El autor de la propuesta, Yonhy Lescano (Acción Popular), dijo en setiembre del 2016 que “la medida está dirigida a las mujeres con embarazos no deseados: adolescentes o víctimas de violación sexual. Si se aprueba la norma, en el reglamento se especificarán las condiciones de uso de estos ‘buzones’. Aunque no hay cifras precisas sobre este drama social en el Perú, las experiencias internacionales me hacen creer que la iniciativa tendrá un impacto positivo”.

En su momento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Ministerio de Salud (Minsa) y organizaciones como Unicef manifestaron estar en contra de este proyecto de "cunas salvadoras".

En el proyecta se agrega que ni las "cunas salvadoras" ni el nacimiento confidencial van en contra del derecho a la identidad ni del derecho a la vida del niño.

Tras su aprobación en la Comisión de la Mujer, este proyecto de "cunas salvadoras" pasará al pleno del Congreso para ser debatido.

