La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, indicó este jueves que la situación de su predecesor Pedro Chávarry como fiscal supremo debe ser definida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pues solo este ente puede alejarlo del cargo.

"En este momento está la pelota en la cancha del Congreso. Yo espero que el Congreso haga su trabajo, que acumule las causas [contra Pedro Chávarry] y que se vean con prontitud, respetando el debido proceso", sostuvo en una entrevista con RPP.

Zoraida Ávalos explicó que no puede dar una mayor opinión respecto al papel que Pedro Chávarry posiblemente tuvo en el retiro de la documentación en la oficina lacrada de su asesor porque su despacho estará a cargo de la investigación en su contra.

"En horas de la tarde me ha llegado un informe de la comisión de los fiscales que están a cargo de esta investigación, y yo en el transcurso del día de mañana [viernes] estoy evaluando investigarlo. Como tiene la condición de aforado, compete que Pedro Chávarry sea investigado por mi despacho", precisó.

"Permítame no opinar todavía más al respecto, porque hay que hacer diligencias. Todavía sería apresurado ver en qué delitos [habría incurrido]. Como le digo, recién me ha llegado en la tarde el informe", indicó.

En otro momento, la fiscal de la Nación reiteró su apoyo al Equipo Especial del Caso Lava Jato y aseveró que pronto se verán más resultados de sus investigaciones.

"Esa pregunta [de que en algunos casos no se ha avanzado mucho] se la hice yo al doctor Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial, y él me ha manifestado que eso no es verdad. En el transcurso de estos días, en las semanas que vienen, van a poderse dar cuenta que han estado trabajando y que no es verdad que se direccionen solo a algunos de los casos", manifestó.

"No me voy a meter en ninguna de las investigaciones de los fiscales, pero los puedo apoyar. Me han dicho que hay fiscales que tienen personal muy pobre y he pedido que me indiquen todo el personal que necesitan. Hay que entender que han estado trabajando entre queja y queja y así no podían dedicarse al 100% a su función", detalló.

Finalmente, Zoraida Ávalos se pronunció sobre la discusión de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Sobres esto, dijo estar de acuerdo con un debate de la misma, pues la vigente tiene "casi 40 años", por lo que se mostró a favor de aumentar el número de fiscales supremos que forman parte de la Junta de Fiscales Supremos.

"Me parece bien que haya más de cinco fiscales supremos en la junta, porque si no se dan casos como el que ha sucedido [con Pedro Chávarry]", sentenció.