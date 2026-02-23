Elecciones 2026: JNE realiza hoy sorteo de días y orden de intervención de candidatos para los debates presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza este mediodía el sorteo de los días y orden de intervención de los 36 candidatos para el debate presidencial, que, en estas elecciones, se realizará en dos fases y seis fechas entre la última semana de marzo e inicios de abril.

La primera fase se desarrollará el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Y, la segunda, el lunes 30 y el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Tal como se informó, cada jornada contará con 12 candidatos, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas y debatir en grupos de tres sobre diversos temas de interés nacional.

Antes del debate, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ofrecerá una conferencia de prensa para informar oficialmente los acuerdos alcanzados.

Jurado Nacional de Elecciones. Foto: GEC. / SYSTEM

¿Cuál es el impacto de un debate de esta naturaleza?

Tal como lo adelantó El Comercio cuando se conoció las fechas de los debates, los especialistas en temas electorales Jorge Jáuregui, Enzo Elguera y José Naupari opinaron a este Diario que el formato planteado por el JNE es “razonable” tomando en cuenta el elevado número de candidatos.

“Lo han tratado de hacer lo más digerible posible, considerando que a la mayoría de ciudadanos les aburre la política [...] Garantizar que el votante conozca las propuestas va a depender principalmente de cómo los candidatos exponen su programa de gobierno”, dijo Jáuregui.

El experto consideró, además, que este formato de debate “permitirá medir la calidad de los partidos y la coherencia de sus propuestas”.

Con respecto al orden, Jáuregui señaló que quienes debatan en la última fecha tendrán ventaja sobre los primeros por el tema de la recordación. Lo que, a su juicio, tendrá “un efecto nocivo si pensamos en condiciones iguales de competencia”.

Agregó que no se debe dejar de tomar en cuenta que la decisión del elector es impulsada también por un “aspecto de orden emocional” y que esto “limita la posibilidad” de exponer los programas al detalle.

Elguera tuvo una opinión similar. Bajo su mirada, “el debate no podría ser resuelto de una mejor manera” considerando la cantidad de postulantes que participarán.

“Normalmente, uno ve el debate de una sola edición y de un solo día para poder comparar y ver qué candidato le pudo impactar más. La complejidad aumenta al estar conectado por mucho más días y en retención y comparación de mensajes”, expresó.

Elguera también coincidió en que “tendrán mayor influencia” los candidatos que hablen el último día.

“Los que hayan seguido los debates se van a quedar con las impresiones y los mensajes que terminen escuchando al final [...] Estamos hablando del público que no está identificado con ningún partido político. También podría mover la intención de voto el votante emotivo, que podría desilusionarse de su propio candidato y migrar a otro”, apuntaló.

De otro lado, subrayó que los partidos que están bien organizados en sus redes sociales (Tik Tik, Instagram, X, etc.) buscarán sacar algún tipo de ventaja publicando extractos del debate en donde destaque más su candidato.

“Estos videos, muchas veces, no muestran el contexto ni el panorama completo. Van a capitalizar quienes vienen construyendo una comunidad digital sólida porque tendrán mayor cantidad de difusión. Sin embargo, también se mezclará aquello que es falso, los famosos bots y las apariencias de vistas”, resaltó.

En esa línea, añadió, será importante que el JNE contrarreste esta información publicando en sus canales oficiales extractos del debate sin editar.

Naupari también consideró que la cantidad de candidatos hacía compleja la organización del debate.

“El JNE ha tratado de hacer lo mejor que ha podido. Lo ideal hubiese sido que fuera un domingo, pero con tanta oferta es imposible. Tampoco puedes tener a alguien 6 horas viendo el debate porque sería aburridísimo. Lo están haciendo día de semana, cuando la gente está pensando en su trabajo, y cerca de Semana Santa, que la gente está en otra. El JNE no tenía otra opción”, expresó.