Elecciones 2026: JNE realiza hoy sorteo de días y orden de intervención de candidatos para los debates presidenciales

Por Thalía Cadenas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza este mediodía el sorteo de los días y orden de intervención de los 36 candidatos para el debate presidencial, que, en estas elecciones, se realizará en dos fases y seis fechas entre la última semana de marzo e inicios de abril.

Elecciones

