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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¡Todo al cero!

Los debates presidenciales de esta semana revelaron que no hay por quién apostar.

    Mario Ghibellini
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    Periodista

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    "Nuestros procesos electorales suelen compararse a rifas y otros juegos cuyo resultado dicta el azar". Ilustración: Composición GEC
    "Nuestros procesos electorales suelen compararse a rifas y otros juegos cuyo resultado dicta el azar". Ilustración: Composición GEC

    Las tres jornadas de debates presidenciales que tuvieron lugar esta semana en el Centro de Convenciones de Lima fueron exactamente lo que se esperaba: un espectáculo calamitoso. Para ser honestos, hay que aclarar que no todo fue culpa de los candidatos. El formato planteado por el JNE anunciaba ya que asistiríamos en esencia a una sucesión de piezas breves y grotescas, como las que se representaban en el teatro del Siglo de Oro español entre acto y acto de una comedia propiamente dicha.

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